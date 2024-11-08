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Лидеры ЕС договорились повышать конкурентоспособность союза

Лидеры ЕС договорились повышать конкурентоспособность союза - 08.11.2024, ПРАЙМ

Лидеры ЕС договорились повышать конкурентоспособность союза

Лидеры ЕС по итогам саммита в Венгрии договорились к 2026 году разработать концепцию Союза сбережений и инвестиций, а также ускорить работу по созданию Союза... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T19:06+0300

2024-11-08T19:06+0300

2024-11-08T19:06+0300

экономика

ес

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам саммита в Венгрии договорились к 2026 году разработать концепцию Союза сбережений и инвестиций, а также ускорить работу по созданию Союза рынков капитала для улучшения конкурентоспособности сообщества. "Мы договорились решительно продвигаться к Союзу сбережений и инвестиций к 2026 году и обеспечить неотложный прогресс в Союзе рынков капитала. Это создаст по-настоящему интегрированные европейские рынки капитала, доступные всем гражданам и предприятиям, в частности мелкому и среднему бизнесу и стартапам", - указывается в документе. Лидеры также договорились увеличивать инвестиции в критические технологии. "Необходим дальнейший прогресс и для завершения создания банковского союза", - отмечается в заявлении по итогам встречи в верхах. Кроме того, европейские лидеры согласовали поручение ЕК разработать европейскую промышленную стратегию для внедрения передовых технологий.

https://1prime.ru/20241108/es-852699453.html

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