https://1prime.ru/20241108/es-852700258.html
Лидеры ЕС договорились повышать конкурентоспособность союза
Лидеры ЕС договорились повышать конкурентоспособность союза - 08.11.2024, ПРАЙМ
Лидеры ЕС договорились повышать конкурентоспособность союза
Лидеры ЕС по итогам саммита в Венгрии договорились к 2026 году разработать концепцию Союза сбережений и инвестиций, а также ускорить работу по созданию Союза... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T19:06+0300
2024-11-08T19:06+0300
2024-11-08T19:06+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам саммита в Венгрии договорились к 2026 году разработать концепцию Союза сбережений и инвестиций, а также ускорить работу по созданию Союза рынков капитала для улучшения конкурентоспособности сообщества. "Мы договорились решительно продвигаться к Союзу сбережений и инвестиций к 2026 году и обеспечить неотложный прогресс в Союзе рынков капитала. Это создаст по-настоящему интегрированные европейские рынки капитала, доступные всем гражданам и предприятиям, в частности мелкому и среднему бизнесу и стартапам", - указывается в документе. Лидеры также договорились увеличивать инвестиции в критические технологии. "Необходим дальнейший прогресс и для завершения создания банковского союза", - отмечается в заявлении по итогам встречи в верхах. Кроме того, европейские лидеры согласовали поручение ЕК разработать европейскую промышленную стратегию для внедрения передовых технологий.
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ПРАЙМ
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ес
Лидеры ЕС договорились повышать конкурентоспособность союза
Лидеры ЕС по итогам саммита договорились повышать конкурентоспособность союза
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Лидеры ЕС по итогам саммита в Венгрии договорились к 2026 году разработать концепцию Союза сбережений и инвестиций, а также ускорить работу по созданию Союза рынков капитала для улучшения конкурентоспособности сообщества.
"Мы договорились решительно продвигаться к Союзу сбережений и инвестиций к 2026 году и обеспечить неотложный прогресс в Союзе рынков капитала. Это создаст по-настоящему интегрированные европейские рынки капитала, доступные всем гражданам и предприятиям, в частности мелкому и среднему бизнесу и стартапам", - указывается в документе.
Лидеры также договорились увеличивать инвестиции в критические технологии.
Лидеры ЕС договорились наращивать частные и госинвестиции в оборону
"Необходим дальнейший прогресс и для завершения создания банковского союза", - отмечается в заявлении по итогам встречи в верхах.
Кроме того, европейские лидеры согласовали поручение ЕК разработать европейскую промышленную стратегию для внедрения передовых технологий.