Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241108/estoniya-852692852.html
В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах
В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах
В Эстонии рассматривается законопроект, который предусматривает ограничения для граждан всех третьих стран, не являющихся членами ЕС или НАТО, включая... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T14:23+0300
2024-11-08T14:23+0300
политика
эстония
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Эстонии рассматривается законопроект, который предусматривает ограничения для граждан всех третьих стран, не являющихся членами ЕС или НАТО, включая украинцев, на участие в муниципальных выборах, сообщает ERR.Ранее Социал-демократическая партия опубликовала такой законопроект, и правящая коалиция Эстонии согласовала поправки к конституции, вводящие эти ограничения."Согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся не только граждане России и Беларуси, но и всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО. В числе прочих не смогут голосовать и граждане Украины", - сказано в сообщении.В настоящее время правом голоса на муниципальных выборах обладают граждане Эстонии, другие граждане ЕС и лица с долгосрочным видом на жительство в Эстонии. Правительство страны давно стремится ограничить право голоса российских и белорусских граждан на местных выборах, но юридический анализ показал, что изменения в законодательстве без поправок в конституцию невозможны.
https://1prime.ru/20241108/rakety-852688582.html
эстония
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, украина
Политика, ЭСТОНИЯ, УКРАИНА
14:23 08.11.2024
 
В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах

ERR: украинцев могут лишить права голоса на выборах в Эстонии, как и россиян

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Эстонии рассматривается законопроект, который предусматривает ограничения для граждан всех третьих стран, не являющихся членами ЕС или НАТО, включая украинцев, на участие в муниципальных выборах, сообщает ERR.
Ранее Социал-демократическая партия опубликовала такой законопроект, и правящая коалиция Эстонии согласовала поправки к конституции, вводящие эти ограничения.
"Согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся не только граждане России и Беларуси, но и всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО. В числе прочих не смогут голосовать и граждане Украины", - сказано в сообщении.
В настоящее время правом голоса на муниципальных выборах обладают граждане Эстонии, другие граждане ЕС и лица с долгосрочным видом на жительство в Эстонии. Правительство страны давно стремится ограничить право голоса российских и белорусских граждан на местных выборах, но юридический анализ показал, что изменения в законодательстве без поправок в конституцию невозможны.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Украина рассчитывает получить партию противодроновых ракет из Эстонии
12:36
 
ПолитикаЭСТОНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала