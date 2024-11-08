https://1prime.ru/20241108/estoniya-852692852.html

В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах

В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах - 08.11.2024, ПРАЙМ

В Эстонии хотят лишить украинцев права голоса на выборах

В Эстонии рассматривается законопроект, который предусматривает ограничения для граждан всех третьих стран, не являющихся членами ЕС или НАТО, включая... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T14:23+0300

2024-11-08T14:23+0300

2024-11-08T14:23+0300

политика

эстония

украина

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В Эстонии рассматривается законопроект, который предусматривает ограничения для граждан всех третьих стран, не являющихся членами ЕС или НАТО, включая украинцев, на участие в муниципальных выборах, сообщает ERR.Ранее Социал-демократическая партия опубликовала такой законопроект, и правящая коалиция Эстонии согласовала поправки к конституции, вводящие эти ограничения."Согласно законопроекту, права голоса на муниципальных выборах лишатся не только граждане России и Беларуси, но и всех стран, не входящих в Европейский союз и НАТО. В числе прочих не смогут голосовать и граждане Украины", - сказано в сообщении.В настоящее время правом голоса на муниципальных выборах обладают граждане Эстонии, другие граждане ЕС и лица с долгосрочным видом на жительство в Эстонии. Правительство страны давно стремится ограничить право голоса российских и белорусских граждан на местных выборах, но юридический анализ показал, что изменения в законодательстве без поправок в конституцию невозможны.

https://1prime.ru/20241108/rakety-852688582.html

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эстония, украина