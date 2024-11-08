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Fesco сообщила о новом повороте разбирательств в судах Англии

Fesco сообщила о новом повороте разбирательств в судах Англии - 08.11.2024, ПРАЙМ

Fesco сообщила о новом повороте разбирательств в судах Англии

Компания, связываемая с Зиявудином Магомедовым, в рамках разбирательства c российской Fesco на сумму более 1 миллиарда долларов в судах Великобритании отозвала... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T12:23+0300

2024-11-08T12:23+0300

2024-11-08T12:23+0300

fesco

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Компания, связываемая с Зиявудином Магомедовым, в рамках разбирательства c российской Fesco на сумму более 1 миллиарда долларов в судах Великобритании отозвала встречное требование и согласилась на вынесение решения против нее на заявленную сумму задолженности, сообщила российская транспортная группа. "Из заявлений, сделанных в ходе недавнего открытого судебного заседания в Высоком суде Англии и Уэльса, стало известно, что компания, связываемая с Магомедовым З.Г., против которой компанией группы был подан иск в Лондонский международный арбитражный суд, отозвала встречное требование и согласилась на вынесение решения против нее на заявленную компанией группы сумму задолженности, а также сумму юридических расходов", - говорится в сообщении Fesco. Там уточняется, что разбирательство касалось вопроса взыскания задолженности перед компанией группы в сумме, превышающей 1 миллиард долларов. Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная компания Fesco) в сентябре 2020 года сообщало, что подало в Лондонский арбитраж иски о взыскании долгов с компаний, связываемых с Зиявудином Магомедовым. Тогда указывалось, что менеджмент группы подал иски к ряду акционеров компании с требованием вернуть выданные им кредиты. Эти заемные средства в дальнейшем были направлены ими на выкуп активов группы. Речь шла о кредитах на 1,046 миллиарда долларов, которые привлекали Магомедов и американский инвестфонд TPG Group на выкуп Fesco в 2012 году, сообщал РБК. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний РФ с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Госпакет акций ДВПМ в 92,4% в конце 2023 года передан из федеральной собственности "Росатому". Эти акции ранее были обращены в доход государства по решению суда в рамках дела братьев Магомедовых. Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием.

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fesco, великобритания, суд