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В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО
В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО
Данные о якобы намерениях Финляндии разместить на своей территории базу разведывательных дронов Североатлантического альянса для сбора информации вдоль границы... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T10:46+0300
2024-11-08T10:46+0300
россия
финляндия
нато
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Данные о якобы намерениях Финляндии разместить на своей территории базу разведывательных дронов Североатлантического альянса для сбора информации вдоль границы с Россией надо проверять. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом пресс-секретарь российского президента рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отметив, что Финляндия не станет размещать на своей территории военные объекты вблизи границ с Россией."Надо проверять. Ведь если вы помните заявления, я не помню, по-моему это был президент Финляндии, в момент когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления, их легко вспомнить", - сказал Песков.Взаимоотношения России и Финляндии начали ухудшаться несколько лет назад. В особенности на это повлияло вступление Финляндии в Североатлантический альянс. В свою очередь, в Москве это назвали бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов.
https://1prime.ru/20241107/finlyandiya-852666691.html
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россия, финляндия, нато
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
10:46 08.11.2024
 
В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО

Песков: нужно проверять сведения о якобы желании Финляндии разместить дроны НАТО

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКрасная площадь
Красная площадь - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Данные о якобы намерениях Финляндии разместить на своей территории базу разведывательных дронов Североатлантического альянса для сбора информации вдоль границы с Россией надо проверять. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Об этом пресс-секретарь российского президента рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отметив, что Финляндия не станет размещать на своей территории военные объекты вблизи границ с Россией.
"Надо проверять. Ведь если вы помните заявления, я не помню, по-моему это был президент Финляндии, в момент когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления, их легко вспомнить", - сказал Песков.
Взаимоотношения России и Финляндии начали ухудшаться несколько лет назад. В особенности на это повлияло вступление Финляндии в Североатлантический альянс. В свою очередь, в Москве это назвали бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов.
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