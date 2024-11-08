https://1prime.ru/20241108/finlyandiya-852685729.html

В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО

В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО - 08.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали данные о планах Финляндии разместить дроны НАТО

Данные о якобы намерениях Финляндии разместить на своей территории базу разведывательных дронов Североатлантического альянса для сбора информации вдоль границы... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T10:46+0300

2024-11-08T10:46+0300

2024-11-08T10:46+0300

россия

финляндия

нато

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Данные о якобы намерениях Финляндии разместить на своей территории базу разведывательных дронов Североатлантического альянса для сбора информации вдоль границы с Россией надо проверять. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Об этом пресс-секретарь российского президента рассказал в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отметив, что Финляндия не станет размещать на своей территории военные объекты вблизи границ с Россией."Надо проверять. Ведь если вы помните заявления, я не помню, по-моему это был президент Финляндии, в момент когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления, их легко вспомнить", - сказал Песков.Взаимоотношения России и Финляндии начали ухудшаться несколько лет назад. В особенности на это повлияло вступление Финляндии в Североатлантический альянс. В свою очередь, в Москве это назвали бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов.

https://1prime.ru/20241107/finlyandiya-852666691.html

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россия, финляндия, нато