https://1prime.ru/20241108/fosagro-852688901.html

"Фосагро" соберет заявки на биржевые облигации на 20 миллиардов рублей

"Фосагро" соберет заявки на биржевые облигации на 20 миллиардов рублей - 08.11.2024, ПРАЙМ

"Фосагро" соберет заявки на биржевые облигации на 20 миллиардов рублей

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует 15 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T12:47+0300

2024-11-08T12:47+0300

2024-11-08T12:47+0300

экономика

россия

фосагро

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует 15 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет 200 базисных пунктов. Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два - два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно ожидается 22 ноября. Организатором выступит Газпромбанк.

https://1prime.ru/20241107/dividendy-852670669.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фосагро