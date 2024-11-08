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"Фосагро" соберет заявки на биржевые облигации на 20 миллиардов рублей - 08.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241108/fosagro-852688901.html
"Фосагро" соберет заявки на биржевые облигации на 20 миллиардов рублей
"Фосагро" соберет заявки на биржевые облигации на 20 миллиардов рублей - 08.11.2024, ПРАЙМ
"Фосагро" соберет заявки на биржевые облигации на 20 миллиардов рублей
Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует 15 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:47+0300
2024-11-08T12:47+0300
экономика
россия
фосагро
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует 15 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет 200 базисных пунктов. Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два - два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно ожидается 22 ноября. Организатором выступит Газпромбанк.
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россия, фосагро
Экономика, РОССИЯ, Фосагро
12:47 08.11.2024
 
"Фосагро" соберет заявки на биржевые облигации на 20 миллиардов рублей

"Фосагро" планирует 15 ноября собрать заявки на биржевые облигации на 20 млрд руб

© Сайт Эксперт"Фосагро"
Фосагро
© Сайт Эксперт
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, планирует 15 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом 20 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке составляет 200 базисных пунктов.
Компания намерена разместить пятилетние биржевые облигации с ежемесячной выплатой купонов и офертой через два - два с половиной года.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 22 ноября. Организатором выступит Газпромбанк.
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ЭкономикаРОССИЯФосагро
 
 
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