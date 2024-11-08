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Украина заявила о получении гранта $1,37 млрд от Всемирного банка

Украина заявила о получении гранта $1,37 млрд от Всемирного банка - 08.11.2024, ПРАЙМ

Украина заявила о получении гранта $1,37 млрд от Всемирного банка

Украина получит 1,37 миллиарда долларов в качестве гранта от Всемирного банка, сообщило министерство финансов страны. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T23:28+0300

2024-11-08T23:28+0300

2024-11-08T23:28+0300

украина

всемирный банк

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Украина получит 1,37 миллиарда долларов в качестве гранта от Всемирного банка, сообщило министерство финансов страны. "Украина получит около 1,37 миллиарда долларов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine", - говорится в публикации на сайте украинского минфина. По данным министерства, 1,35 миллиардов долларов выделят США, еще около 10 миллионов евро поступят из целевого фонда. Происхождение остальной части суммы грантов не указывается в публикации. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Всемирный банк выделит Украине 750 миллионов долларов на реализацию институциональных реформ. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, всемирный банк