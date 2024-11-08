https://1prime.ru/20241108/ii-852697793.html

Эксперт назвал условия создания независимого ИИ в России

Эксперт назвал условия создания независимого ИИ в России - 08.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал условия создания независимого ИИ в России

Независимый искусственный интеллект (ИИ) можно построить в России, но для этого необходимо достаточное число талантливых инженеров, совместных инвестиций... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T16:57+0300

2024-11-08T16:57+0300

2024-11-08T16:57+0300

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Независимый искусственный интеллект (ИИ) можно построить в России, но для этого необходимо достаточное число талантливых инженеров, совместных инвестиций крупнейших игроков, а также достаточных объемов вычислительных мощностей для обучения моделей ИИ, рассказал РИА Новости вице-президент по стратегии и инновациям МТС, основатель и гендиректор центра инноваций Future Crew Евгений Черешнев. Президент Владимир Путин в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия должна развивать суверенный ИИ. Глава государства отметил, что платформы, использующие нейросети, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, и им нужно противопоставить свое мировоззрение - искусственный интеллект в России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру. "Построение независимого искусственного интеллекта в России требует ряда условий. Это достаточное число талантливых инженеров в России, совместных инвестиций крупнейших игроков в капиталоемкие исследования R&D, а также достаточных объемов вычислительных мощностей, нужных для обучения моделей", - сказал Черешнев. По его словам, последнюю задачу можно решить не сколько через масштабирование имеющегося числа мощностей, сколько через применение новых, более гибких подходов и принципов. В качестве такого подхода можно создать механизм, благодаря которому каждый сможет сдавать или брать на время в аренду мощные компьютеры или целые кластеры для обучения развития ИИ-моделей.

https://1prime.ru/20241108/benzin-852694523.html

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