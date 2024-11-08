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Эксперт назвал условия создания независимого ИИ в России - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал условия создания независимого ИИ в России
Эксперт назвал условия создания независимого ИИ в России - 08.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал условия создания независимого ИИ в России
Независимый искусственный интеллект (ИИ) можно построить в России, но для этого необходимо достаточное число талантливых инженеров, совместных инвестиций... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:57+0300
2024-11-08T16:57+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Независимый искусственный интеллект (ИИ) можно построить в России, но для этого необходимо достаточное число талантливых инженеров, совместных инвестиций крупнейших игроков, а также достаточных объемов вычислительных мощностей для обучения моделей ИИ, рассказал РИА Новости вице-президент по стратегии и инновациям МТС, основатель и гендиректор центра инноваций Future Crew Евгений Черешнев. Президент Владимир Путин в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия должна развивать суверенный ИИ. Глава государства отметил, что платформы, использующие нейросети, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, и им нужно противопоставить свое мировоззрение - искусственный интеллект в России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру. "Построение независимого искусственного интеллекта в России требует ряда условий. Это достаточное число талантливых инженеров в России, совместных инвестиций крупнейших игроков в капиталоемкие исследования R&amp;D, а также достаточных объемов вычислительных мощностей, нужных для обучения моделей", - сказал Черешнев. По его словам, последнюю задачу можно решить не сколько через масштабирование имеющегося числа мощностей, сколько через применение новых, более гибких подходов и принципов. В качестве такого подхода можно создать механизм, благодаря которому каждый сможет сдавать или брать на время в аренду мощные компьютеры или целые кластеры для обучения развития ИИ-моделей.
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россия, ии
РОССИЯ, ИИ
16:57 08.11.2024
 
Эксперт назвал условия создания независимого ИИ в России

Эксперт Черешнев назвал три условия построения независимого ИИ в России

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Независимый искусственный интеллект (ИИ) можно построить в России, но для этого необходимо достаточное число талантливых инженеров, совместных инвестиций крупнейших игроков, а также достаточных объемов вычислительных мощностей для обучения моделей ИИ, рассказал РИА Новости вице-президент по стратегии и инновациям МТС, основатель и гендиректор центра инноваций Future Crew Евгений Черешнев.
Президент Владимир Путин в четверг на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия должна развивать суверенный ИИ. Глава государства отметил, что платформы, использующие нейросети, сейчас в основном имеют зарубежное происхождение, и им нужно противопоставить свое мировоззрение - искусственный интеллект в России должен обучаться на российских данных, чтобы отражать нашу культуру.
"Построение независимого искусственного интеллекта в России требует ряда условий. Это достаточное число талантливых инженеров в России, совместных инвестиций крупнейших игроков в капиталоемкие исследования R&D, а также достаточных объемов вычислительных мощностей, нужных для обучения моделей", - сказал Черешнев.
По его словам, последнюю задачу можно решить не сколько через масштабирование имеющегося числа мощностей, сколько через применение новых, более гибких подходов и принципов.
В качестве такого подхода можно создать механизм, благодаря которому каждый сможет сдавать или брать на время в аренду мощные компьютеры или целые кластеры для обучения развития ИИ-моделей.
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