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РБК: владелец IKEA продал последний актив в России

РБК: владелец IKEA продал последний актив в России - 08.11.2024, ПРАЙМ

РБК: владелец IKEA продал последний актив в России

Шведская компания Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, передает РБК со ссылкой на представителя... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T11:52+0300

2024-11-08T11:52+0300

2024-11-08T11:52+0300

экономика

россия

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активы

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Шведская компания Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, передает РБК со ссылкой на представителя предпринимателя, а также участников рынка.Согласно изданию, распределительный центр был открыт в 2003 году и являлся ключевым элементом развития IKEA в России. Площадь склада составляла около 180 тысяч квадратных метров."С учетом нескольких модернизаций в последующие годы площадь склада увеличилась с 50 тыс. кв. м до почти 180 тыс. кв. м. В 2019-м Патрик Антони, на тот момент гендиректор группы компаний Ingka в России отмечал, что этот дистрибьюторский центр — "ключ для развития IKEA в России", - говорится в материале.В связи с началом военной операции в марте 2022 года, Ingka Group приостановила свою деятельность в России и Белоруссии, включая работы своих розничных сетей и фабрик.В 2023 году компания последовательно продала свои активы: фабрики были приобретены российскими компаниями "Лузалес" и "Слотекс", Газпромбанк получил 14 торговых центров "Мега", а штаб-квартира IKEA была продана компании "КЛС-Химки", которая находится в бизнес-парке "Химки".

https://1prime.ru/20240913/megamarket-851542420.html

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россия, ikea, активы