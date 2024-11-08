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РБК: владелец IKEA продал последний актив в России - 08.11.2024, ПРАЙМ
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РБК: владелец IKEA продал последний актив в России
РБК: владелец IKEA продал последний актив в России - 08.11.2024, ПРАЙМ
РБК: владелец IKEA продал последний актив в России
Шведская компания Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, передает РБК со ссылкой на представителя... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:52+0300
2024-11-08T11:52+0300
экономика
россия
ikea
активы
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Шведская компания Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, передает РБК со ссылкой на представителя предпринимателя, а также участников рынка.Согласно изданию, распределительный центр был открыт в 2003 году и являлся ключевым элементом развития IKEA в России. Площадь склада составляла около 180 тысяч квадратных метров."С учетом нескольких модернизаций в последующие годы площадь склада увеличилась с 50 тыс. кв. м до почти 180 тыс. кв. м. В 2019-м Патрик Антони, на тот момент гендиректор группы компаний Ingka в России отмечал, что этот дистрибьюторский центр — "ключ для развития IKEA в России", - говорится в материале.В связи с началом военной операции в марте 2022 года, Ingka Group приостановила свою деятельность в России и Белоруссии, включая работы своих розничных сетей и фабрик.В 2023 году компания последовательно продала свои активы: фабрики были приобретены российскими компаниями "Лузалес" и "Слотекс", Газпромбанк получил 14 торговых центров "Мега", а штаб-квартира IKEA была продана компании "КЛС-Химки", которая находится в бизнес-парке "Химки".
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россия, ikea, активы
Экономика, РОССИЯ, IKEA, активы
11:52 08.11.2024
 
РБК: владелец IKEA продал последний актив в России

РБК: Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой последний актив в России

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлажки с логотипом в магазине IKEA
Флажки с логотипом в магазине IKEA - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Шведская компания Ingka Group, развивающая IKEA, продала свой склад в подмосковном Есипово бизнесмену Роберту Узилову, передает РБК со ссылкой на представителя предпринимателя, а также участников рынка.
Согласно изданию, распределительный центр был открыт в 2003 году и являлся ключевым элементом развития IKEA в России. Площадь склада составляла около 180 тысяч квадратных метров.
"С учетом нескольких модернизаций в последующие годы площадь склада увеличилась с 50 тыс. кв. м до почти 180 тыс. кв. м. В 2019-м Патрик Антони, на тот момент гендиректор группы компаний Ingka в России отмечал, что этот дистрибьюторский центр — "ключ для развития IKEA в России", - говорится в материале.
В связи с началом военной операции в марте 2022 года, Ingka Group приостановила свою деятельность в России и Белоруссии, включая работы своих розничных сетей и фабрик.
В 2023 году компания последовательно продала свои активы: фабрики были приобретены российскими компаниями "Лузалес" и "Слотекс", Газпромбанк получил 14 торговых центров "Мега", а штаб-квартира IKEA была продана компании "КЛС-Химки", которая находится в бизнес-парке "Химки".
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ЭкономикаРОССИЯIKEAактивы
 
 
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