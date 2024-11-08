https://1prime.ru/20241108/inflyatsiya-852689025.html

Новак оценил эффективность ключевой ставки ЦБ против инфляции

Новак оценил эффективность ключевой ставки ЦБ против инфляции - 08.11.2024, ПРАЙМ

Новак оценил эффективность ключевой ставки ЦБ против инфляции

Ключевая ставка ЦБ РФ уже работает: годовая инфляция с пиков замедляется, составив на 1 ноября 8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T12:51+0300

2024-11-08T12:51+0300

2024-11-08T13:03+0300

банк россии

россия

инфляция

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ уже работает: годовая инфляция с пиков замедляется, составив на 1 ноября 8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Понятно, что Центральный банк повышает ее (ключевую ставку - ред.) и проводит жесткую денежно-кредитную политику, как мы видим, для того чтобы сбить инфляционный процесс, инфляционные ожидания. На мой взгляд, в принципе, уже работает", - сказал Новак на Русском экономическом форуме."Мы видим, что пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она по состоянию на 1 ноября 8%. Будем смотреть дальше, как будет динамика", - продолжил вице-премьер.

https://1prime.ru/20241106/stavka-852646827.html

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россия, инфляция