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Новак оценил эффективность ключевой ставки ЦБ против инфляции - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Новак оценил эффективность ключевой ставки ЦБ против инфляции
Новак оценил эффективность ключевой ставки ЦБ против инфляции - 08.11.2024, ПРАЙМ
Новак оценил эффективность ключевой ставки ЦБ против инфляции
Ключевая ставка ЦБ РФ уже работает: годовая инфляция с пиков замедляется, составив на 1 ноября 8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:51+0300
2024-11-08T13:03+0300
банк россии
россия
инфляция
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ уже работает: годовая инфляция с пиков замедляется, составив на 1 ноября 8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Понятно, что Центральный банк повышает ее (ключевую ставку - ред.) и проводит жесткую денежно-кредитную политику, как мы видим, для того чтобы сбить инфляционный процесс, инфляционные ожидания. На мой взгляд, в принципе, уже работает", - сказал Новак на Русском экономическом форуме."Мы видим, что пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она по состоянию на 1 ноября 8%. Будем смотреть дальше, как будет динамика", - продолжил вице-премьер.
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россия, инфляция
Банк России, РОССИЯ, инфляция
12:51 08.11.2024 (обновлено: 13:03 08.11.2024)
 
Новак оценил эффективность ключевой ставки ЦБ против инфляции

Новак: благодаря ключевой ставки ЦБ инфляция на 1 ноября составила 8%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ уже работает: годовая инфляция с пиков замедляется, составив на 1 ноября 8%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Понятно, что Центральный банк повышает ее (ключевую ставку - ред.) и проводит жесткую денежно-кредитную политику, как мы видим, для того чтобы сбить инфляционный процесс, инфляционные ожидания. На мой взгляд, в принципе, уже работает", - сказал Новак на Русском экономическом форуме.
"Мы видим, что пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она по состоянию на 1 ноября 8%. Будем смотреть дальше, как будет динамика", - продолжил вице-премьер.
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Банк РоссииРОССИЯинфляция
 
 
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