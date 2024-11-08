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Новак заявил о замедлении инвестиционной активности в России

Новак заявил о замедлении инвестиционной активности в России - 08.11.2024, ПРАЙМ

Новак заявил о замедлении инвестиционной активности в России

Инвестиционная активность в России на фоне высокой ключевой ставки несколько замедлилась, к концу года темпы роста инвестиций могут составить 7,8%, сказал... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T12:54+0300

2024-11-08T12:54+0300

2024-11-08T12:54+0300

банк россии

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России на фоне высокой ключевой ставки несколько замедлилась, к концу года темпы роста инвестиций могут составить 7,8%, сказал вице-премьер Александр Новак. Выступая в пятницу на пленарном заседании Русского экономического форума, Новак напомнил, что в прошлом году инвестиции в РФ выросли на 9,8% и по итогам первого полугодия показали почти такой же рост - 10,2% в годовом выражении. "Понятно, что сейчас мы с учетом высокой ключевой ставки видим некоторое снижение инвестиционной активности, и к концу года мы ожидаем, что у нас будет где-то 7,8% темпы роста инвестиций по отношению к прошлому году. И правительство РФ продолжит поддержку проектов", - подчеркнул Новак. Он добавил, что инвестиции являются одним из ключевых условий роста экономики. Он также отметил, что в РФ реализуется ряд инструментов по поддержке инвестиций - Фабрика проектного финансирования, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестиционные контракты, ГЧП, а с 1 января начнет работать инвестиционный налоговый вычет.

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