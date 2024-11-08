https://1prime.ru/20241108/kofe-852698460.html

Названы страны, которые заметнее всего нарастили производство кофе

Названы страны, которые заметнее всего нарастили производство кофе - 08.11.2024, ПРАЙМ

Названы страны, которые заметнее всего нарастили производство кофе

Объем мирового производства кофе в сезоне 2022-2023 годов остался почти неизменным, составив 165,5 миллиона мешков - заметнее всего свои показатели по сравнению | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T17:16+0300

2024-11-08T17:16+0300

2024-11-08T17:16+0300

экономика

гондурас

кофе

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Объем мирового производства кофе в сезоне 2022-2023 годов остался почти неизменным, составив 165,5 миллиона мешков - заметнее всего свои показатели по сравнению с предшествующим сезоном смогли нарастить Гондурас и Уганда, говорится в отчете Международной организации по кофе, с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2022-2023 кофейном году мировое производство кофе немного сократилось на 0,04% до 165,5 миллиона мешков", - указали авторы отчета. Кофейный год длится с 1 октября по 30 сентября, при этом расположение страны относительно экватора влияет на сезоны сбора урожая. Согласно данным аналитиков, среди ведущих кофейных держав производство по сравнению с предыдущим сезоном нарастили Гондурас (на 10,7%), Уганда (на 6,5%), Бразилия (на 4%), Индия (на 2,9%), Индонезия (на 2,4%), Мексика (на 1,4%), Эфиопия (на 1%), а снизили - Перу (на 10,8%), Колумбия (на 9,1%) и Вьетнам (на 6,9%). "Бразилия внесла наибольший положительный вклад в мировой рынок производства кофе в отчетном периоде (рост на 2,4 миллиона мешков). Напротив, Вьетнам внес основной отрицательный вклад, с чистым убытком в 2,2 миллиона мешков. Это снижение произошло из-за продолжительных дождей в ключевых провинциях, выращивающих кофе", - отмечают специалисты организации.

https://1prime.ru/20241108/kofye-852697251.html

гондурас

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гондурас, кофе