https://1prime.ru/20241108/kofye-852697251.html

Мировой экспорт кофе упал на рекордные с 1990-х годов 5,7 процента

Мировой экспорт кофе упал на рекордные с 1990-х годов 5,7 процента - 08.11.2024, ПРАЙМ

Мировой экспорт кофе упал на рекордные с 1990-х годов 5,7 процента

Мировой экспорт кофе в сезоне 2022-2023 годов упал на рекордные со второй половины 1990-х 5,7% - до 122,9 миллиона мешков, говорится в отчете Международной... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T16:49+0300

2024-11-08T16:49+0300

2024-11-08T16:49+0300

экономика

кофе

спад

https://cdnn.1prime.ru/img/83881/44/838814409_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_f50c8671f8684ab8353644c98f058eab.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Мировой экспорт кофе в сезоне 2022-2023 годов упал на рекордные со второй половины 1990-х 5,7% - до 122,9 миллиона мешков, говорится в отчете Международной организации по кофе, с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2022/23 кофейном году мировой экспорт всех видов кофе сократился на 5,7%, до 122,9 миллиона мешков по 60 килограмм, что ознаменовало крупнейший спад после падения на 9,5% в 1994/95 году", - указали авторы отчета. Кофейный год длится с 1 октября по 30 сентября, при этом расположение страны относительно экватора влияет на сезоны сбора урожая. Отмечается, что спад затронул все регионы, включая Америку, особенно южную часть континента, где наблюдалось падение экспорта на 11%. Бразилия стала главной движущей силой глобального и южноамериканского спада со снижением на 7,9% и чистой потерей в 3,1 миллиона мешков кофе за сезон. Это, как поясняют авторы доклада, случилось под влиянием морозов в июле 2021 года, которые ограничили возможности Бразилии по поставкам на экспортный рынок. Просели показатели и других крупных экспортеров кофе из этой части земного шара: экспорт Колумбии и Перу сократился на 12% и 36,7% соответственно. Более сильные, чем обычно, осадки оказали негативное влияние на производство кофе в обеих странах. Согласно данным ассоциации, зеленые бобы остаются доминирующей формой экспортируемого во всем мире кофе, их поставки составили в сезоне 2022/23 порядка 90,1% (110,7 миллиона ​​мешков) от общего объема экспорта. На обработанный кофе (жареный и растворимый) пришлись оставшиеся 9,9% (12,2 миллиона мешков).

https://1prime.ru/20241103/kofe-852573184.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кофе, спад