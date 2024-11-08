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Мировой экспорт кофе упал на рекордные с 1990-х годов 5,7 процента - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Мировой экспорт кофе упал на рекордные с 1990-х годов 5,7 процента
Мировой экспорт кофе упал на рекордные с 1990-х годов 5,7 процента - 08.11.2024, ПРАЙМ
Мировой экспорт кофе упал на рекордные с 1990-х годов 5,7 процента
Мировой экспорт кофе в сезоне 2022-2023 годов упал на рекордные со второй половины 1990-х 5,7% - до 122,9 миллиона мешков, говорится в отчете Международной... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:49+0300
2024-11-08T16:49+0300
экономика
кофе
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Мировой экспорт кофе в сезоне 2022-2023 годов упал на рекордные со второй половины 1990-х 5,7% - до 122,9 миллиона мешков, говорится в отчете Международной организации по кофе, с которым ознакомилось РИА Новости. "В 2022/23 кофейном году мировой экспорт всех видов кофе сократился на 5,7%, до 122,9 миллиона мешков по 60 килограмм, что ознаменовало крупнейший спад после падения на 9,5% в 1994/95 году", - указали авторы отчета. Кофейный год длится с 1 октября по 30 сентября, при этом расположение страны относительно экватора влияет на сезоны сбора урожая. Отмечается, что спад затронул все регионы, включая Америку, особенно южную часть континента, где наблюдалось падение экспорта на 11%. Бразилия стала главной движущей силой глобального и южноамериканского спада со снижением на 7,9% и чистой потерей в 3,1 миллиона мешков кофе за сезон. Это, как поясняют авторы доклада, случилось под влиянием морозов в июле 2021 года, которые ограничили возможности Бразилии по поставкам на экспортный рынок. Просели показатели и других крупных экспортеров кофе из этой части земного шара: экспорт Колумбии и Перу сократился на 12% и 36,7% соответственно. Более сильные, чем обычно, осадки оказали негативное влияние на производство кофе в обеих странах. Согласно данным ассоциации, зеленые бобы остаются доминирующей формой экспортируемого во всем мире кофе, их поставки составили в сезоне 2022/23 порядка 90,1% (110,7 миллиона ​​мешков) от общего объема экспорта. На обработанный кофе (жареный и растворимый) пришлись оставшиеся 9,9% (12,2 миллиона мешков).
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кофе, спад
Экономика, кофе, спад
16:49 08.11.2024
 
Мировой экспорт кофе упал на рекордные с 1990-х годов 5,7 процента

Мировой экспорт кофе в сезоне 2022-2023 гг упал на рекордные с 1990-х годов 5,7%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолотый кофе
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Мировой экспорт кофе в сезоне 2022-2023 годов упал на рекордные со второй половины 1990-х 5,7% - до 122,9 миллиона мешков, говорится в отчете Международной организации по кофе, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В 2022/23 кофейном году мировой экспорт всех видов кофе сократился на 5,7%, до 122,9 миллиона мешков по 60 килограмм, что ознаменовало крупнейший спад после падения на 9,5% в 1994/95 году", - указали авторы отчета. Кофейный год длится с 1 октября по 30 сентября, при этом расположение страны относительно экватора влияет на сезоны сбора урожая.
Отмечается, что спад затронул все регионы, включая Америку, особенно южную часть континента, где наблюдалось падение экспорта на 11%. Бразилия стала главной движущей силой глобального и южноамериканского спада со снижением на 7,9% и чистой потерей в 3,1 миллиона мешков кофе за сезон.
Это, как поясняют авторы доклада, случилось под влиянием морозов в июле 2021 года, которые ограничили возможности Бразилии по поставкам на экспортный рынок. Просели показатели и других крупных экспортеров кофе из этой части земного шара: экспорт Колумбии и Перу сократился на 12% и 36,7% соответственно. Более сильные, чем обычно, осадки оказали негативное влияние на производство кофе в обеих странах.
Согласно данным ассоциации, зеленые бобы остаются доминирующей формой экспортируемого во всем мире кофе, их поставки составили в сезоне 2022/23 порядка 90,1% (110,7 миллиона ​​мешков) от общего объема экспорта. На обработанный кофе (жареный и растворимый) пришлись оставшиеся 9,9% (12,2 миллиона мешков).
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