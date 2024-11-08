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Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива - 08.11.2024, ПРАЙМ
Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе, возникшей на фоне урагана "Рафаэль", 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T20:55+0300
2024-11-08T20:55+0300
энергетика
куба
дизельное топливо
россия
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ГАВАНА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе, возникшей на фоне урагана "Рафаэль", 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства РФ находится с официальным визитом на Кубе. "По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов", - сказал Чернышенко на встрече с заместителем председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом. По данным синоптиков, мощный ураган "Рафаэль" 6 ноября вышел на кубинский берег на западе страны. Наземные метеостанции острова фиксировали скорость ветра до 140 километров в час. Национальная электросистема Кубы в связи с ураганом была полностью отключена во избежание инцидентов и аварий. Кроме того, на 36 часов была приостановлена работа аэропортов, включая Гавану и Варадеро, автобусное сообщение со столицей, а также работа железной дороги и части морских перевозок.
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куба, дизельное топливо, россия
Энергетика, КУБА, дизельное топливо, РОССИЯ
20:55 08.11.2024
 
Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива

Чернышенко: Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива на $60 млн

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГорода мира. Гавана
Города мира. Гавана - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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ГАВАНА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе, возникшей на фоне урагана "Рафаэль", 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства РФ находится с официальным визитом на Кубе.
"По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов", - сказал Чернышенко на встрече с заместителем председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.
Гавана, Куба
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5 ноября, 18:02
По данным синоптиков, мощный ураган "Рафаэль" 6 ноября вышел на кубинский берег на западе страны. Наземные метеостанции острова фиксировали скорость ветра до 140 километров в час.
Национальная электросистема Кубы в связи с ураганом была полностью отключена во избежание инцидентов и аварий. Кроме того, на 36 часов была приостановлена работа аэропортов, включая Гавану и Варадеро, автобусное сообщение со столицей, а также работа железной дороги и части морских перевозок.
 
ЭнергетикаКУБАдизельное топливоРОССИЯ
 
 
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