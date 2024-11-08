https://1prime.ru/20241108/kuba-852701300.html
Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива - 08.11.2024, ПРАЙМ
Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе, возникшей на фоне урагана "Рафаэль", 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T20:55+0300
2024-11-08T20:55+0300
2024-11-08T20:55+0300
энергетика
куба
дизельное топливо
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850502886_0:325:3061:2047_1920x0_80_0_0_7424e61137eccff166ed9894977267d4.jpg
ГАВАНА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе, возникшей на фоне урагана "Рафаэль", 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства РФ находится с официальным визитом на Кубе. "По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов", - сказал Чернышенко на встрече с заместителем председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом. По данным синоптиков, мощный ураган "Рафаэль" 6 ноября вышел на кубинский берег на западе страны. Наземные метеостанции острова фиксировали скорость ветра до 140 километров в час. Национальная электросистема Кубы в связи с ураганом была полностью отключена во избежание инцидентов и аварий. Кроме того, на 36 часов была приостановлена работа аэропортов, включая Гавану и Варадеро, автобусное сообщение со столицей, а также работа железной дороги и части морских перевозок.
https://1prime.ru/20241105/kuba-852616791.html
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1d/850502886_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdc23ef81c05f529b35d3b6a924a688.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, дизельное топливо, россия
Энергетика, КУБА, дизельное топливо, РОССИЯ
Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива
Чернышенко: Россия готова предоставить Кубе 80 тысяч тонн дизельного топлива на $60 млн
ГАВАНА, 8 ноя - ПРАЙМ. Россия готова предоставить Кубе в связи с ситуацией в энергетическом секторе, возникшей на фоне урагана "Рафаэль", 80 тысяч тонн дизельного топлива на 60 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства РФ находится с официальным визитом на Кубе.
"По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина Россия готова оказать братской Кубе экстренную помощь в связи со сложившейся ситуацией в энергетическом секторе, она включает в себя поставку порядка 80 тысяч тонн дизельного топлива на сумму, утвержденную в соответствии с поручением президента, 60 миллионов долларов", - сказал Чернышенко на встрече с заместителем председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.
В РСТ отметили быстрое восстановление спроса на туры на Кубу из России
По данным синоптиков, мощный ураган "Рафаэль" 6 ноября вышел на кубинский берег на западе страны. Наземные метеостанции острова фиксировали скорость ветра до 140 километров в час.
Национальная электросистема Кубы в связи с ураганом была полностью отключена во избежание инцидентов и аварий. Кроме того, на 36 часов была приостановлена работа аэропортов, включая Гавану и Варадеро, автобусное сообщение со столицей, а также работа железной дороги и части морских перевозок.