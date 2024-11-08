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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 11 ноября - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 11 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 11 ноября - 08.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 11 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 3 копейки, до 13,5940 рубля, курс доллара - на 23,91 копейки, до 97,8335 рубля, курс... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T17:45+0300
2024-11-08T17:47+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 3 копейки, до 13,5940 рубля, курс доллара - на 23,91 копейки, до 97,8335 рубля, курс евро - на 11,69 копейки, до 105,4510 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой
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россия, курсы валют
Банк России, РОССИЯ, курсы валют
17:45 08.11.2024 (обновлено: 17:47 08.11.2024)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро до 11 ноября

ЦБ: курс юаня до 11 ноября — 13,59 руб., доллара - 97,83 руб., евро - 105,45 руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 3 копейки, до 13,5940 рубля, курс доллара - на 23,91 копейки, до 97,8335 рубля, курс евро - на 11,69 копейки, до 105,4510 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой
 
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