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Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с Зеленским, пишет СМИ
Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с Зеленским, пишет СМИ - 08.11.2024, ПРАЙМ
Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с Зеленским, пишет СМИ
Состоявшийся между победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским телефонный разговор проходил при участии поддержавшего... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T22:16+0300
2024-11-08T22:16+0300
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Состоявшийся между победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским телефонный разговор проходил при участии поддержавшего республиканского кандидата бизнесмена-миллиардера Илона Маска, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, беседа продолжалась 25 минут, и избранный президент заявил, что будет поддерживать Украину, однако не стал раскрывать подробностей. Три источника сообщили, что беседа, по мнению главы киевского режима, прошел хорошо и не повлек роста его беспокойства по поводу состоявшейся победы Трампа. "Маск также подключился к разговору, чтобы сказать, что будет продолжать поддерживать Украину с помощью своих спутников Starlink", - пишет портал. Также собеседники сообщили, что Трамп в ходе встречи с Зеленским в сентябре в Нью-Йорке сообщил ему, что не бросит Украину, однако хочет предоставить шанс дипломатии. Три источника, знакомые с позицией правительства Украины, сообщили, что если мирные переговоры начнутся, то Киев даст согласие на участие в них, однако, по его мнению, Москва или откажется, или предпримет шаги, которые сделают провал переговоров неизбежным.Зеленский, который поспешил до официальных итогов поздравить Трампа с победой на выборах, сообщил, что поговорил с ним по телефону и поздравил с "исторической убедительной победой". Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Также Трамп не раз подвергал критике подход Вашингтона к конфликту и самого Зеленского. На своих митингах республиканец назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона. Трамп, уже занимавший должность президента после выборов 2016 года, выиграл выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в стране, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит итоги голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, илон маск
Выборы в США, Дональд Трамп, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Илон Маск
Маск участвовал в телефонном разговоре Трампа с Зеленским, пишет СМИ
Axios: телефонный разговор Трампа с Зеленским состоялся при участии Маска
ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Состоявшийся между победителем президентских выборов в США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским телефонный разговор проходил при участии поддержавшего республиканского кандидата бизнесмена-миллиардера Илона Маска, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, беседа продолжалась 25 минут, и избранный президент заявил, что будет поддерживать Украину, однако не стал раскрывать подробностей. Три источника сообщили, что беседа, по мнению главы киевского режима, прошел хорошо и не повлек роста его беспокойства по поводу состоявшейся победы Трампа.
"Маск также подключился к разговору, чтобы сказать, что будет продолжать поддерживать Украину с помощью своих спутников Starlink", - пишет портал.
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Также собеседники сообщили, что Трамп в ходе встречи с Зеленским в сентябре в Нью-Йорке сообщил ему, что не бросит Украину, однако хочет предоставить шанс дипломатии.
Три источника, знакомые с позицией правительства Украины, сообщили, что если мирные переговоры начнутся, то Киев даст согласие на участие в них, однако, по его мнению, Москва или откажется, или предпримет шаги, которые сделают провал переговоров неизбежным.
Зеленский, который поспешил до официальных итогов поздравить Трампа с победой на выборах, сообщил, что поговорил с ним по телефону и поздравил с "исторической убедительной победой".
Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Также Трамп не раз подвергал критике подход Вашингтона к конфликту и самого Зеленского. На своих митингах республиканец назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны Вашингтона.
Трамп, уже занимавший должность президента после выборов 2016 года, выиграл выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в стране, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит итоги голосования. Инаугурация пройдет 20 января.