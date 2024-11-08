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В Совфеде призвали не наращивать ажиотаж вокруг сливочного масла - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде призвали не наращивать ажиотаж вокруг сливочного масла
В Совфеде призвали не наращивать ажиотаж вокруг сливочного масла - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Совфеде призвали не наращивать ажиотаж вокруг сливочного масла
Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T13:27+0300
2024-11-08T13:27+0300
экономика
россия
совфед
масло
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в конце октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска. "Я считаю, первая наша задача и, в том числе, нашего информационного блока — не сильно разгонять информационный ажиотаж. Знаем, что это приводит к увеличению цены на продукцию. Второе — мы обязательно должны увеличивать объёмы производства сырого молока, и Минсельхоз сегодня с регионами эти планы обсуждает. Третье... такие механизмы есть, и Минсельхоз достаточно быстро отреагировал — это наращивание поставок из дружественных стран, из других рынков производителей для того, чтобы насытить рынок, остановить рост цен, уйти от этого ажиотажа", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Раннее сообщалось, что министерством сельского хозяйства России реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ.
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россия, совфед, масло
Экономика, РОССИЯ, Совфед, масло
13:27 08.11.2024
 
В Совфеде призвали не наращивать ажиотаж вокруг сливочного масла

Двойных: ажиотаж вокруг сливочного масла провоцирует рост цен

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПосетитель в супермаркете
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в конце октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска.
"Я считаю, первая наша задача и, в том числе, нашего информационного блока — не сильно разгонять информационный ажиотаж. Знаем, что это приводит к увеличению цены на продукцию. Второе — мы обязательно должны увеличивать объёмы производства сырого молока, и Минсельхоз сегодня с регионами эти планы обсуждает. Третье... такие механизмы есть, и Минсельхоз достаточно быстро отреагировал — это наращивание поставок из дружественных стран, из других рынков производителей для того, чтобы насытить рынок, остановить рост цен, уйти от этого ажиотажа", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Раннее сообщалось, что министерством сельского хозяйства России реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ.
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