https://1prime.ru/20241108/maslo-852691244.html

В Совфеде призвали не наращивать ажиотаж вокруг сливочного масла

В Совфеде призвали не наращивать ажиотаж вокруг сливочного масла - 08.11.2024, ПРАЙМ

В Совфеде призвали не наращивать ажиотаж вокруг сливочного масла

Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T13:27+0300

2024-11-08T13:27+0300

2024-11-08T13:27+0300

экономика

россия

совфед

масло

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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг сливочного масла только подстегивает спрос и провоцирует рост цен, профильные ведомства уже занимаются решением проблемы, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в конце октября дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или Союзмолоко об остановке или сокращении его выпуска. "Я считаю, первая наша задача и, в том числе, нашего информационного блока — не сильно разгонять информационный ажиотаж. Знаем, что это приводит к увеличению цены на продукцию. Второе — мы обязательно должны увеличивать объёмы производства сырого молока, и Минсельхоз сегодня с регионами эти планы обсуждает. Третье... такие механизмы есть, и Минсельхоз достаточно быстро отреагировал — это наращивание поставок из дружественных стран, из других рынков производителей для того, чтобы насытить рынок, остановить рост цен, уйти от этого ажиотажа", - сказал сенатор в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Раннее сообщалось, что министерством сельского хозяйства России реализуются меры, направленные на увеличение поставок сливочного масла из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ.

https://1prime.ru/20241105/maslo-852615531.html

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россия, совфед, масло