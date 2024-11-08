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"Союзмолоко" объяснило подорожание молочных продуктов - 08.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241108/molochka-852701017.html
"Союзмолоко" объяснило подорожание молочных продуктов
"Союзмолоко" объяснило подорожание молочных продуктов - 08.11.2024, ПРАЙМ
"Союзмолоко" объяснило подорожание молочных продуктов
Цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость повышается быстрее цен реализации,... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T19:57+0300
2024-11-08T19:57+0300
экономика
молоко
союзмолоко
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость повышается быстрее цен реализации, заявили в пресс-службе "Союзмолока". По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября сливочное масло подорожало на 1,4%, сметана - на 1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, стерилизованное молоко - на 0,8%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,7%, творог - на 0,5%. "Причина корректировки цен на молочную продукцию – рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т.д.) Важным фактором повышения затрат в 2024 году стал рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по привлекаемым кредитным ресурсам. При этом себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации", - сказал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Он добавил, что в целом наблюдаемая в осенний период 2024 года ценовая ситуация на рынке готовой молочной продукции обусловлена накопленным эффектом влияния конъюнктурных факторов на развитие молочной индустрии и стабилизируется по мере восстановления баланса спроса и предложения. При этом эксперт подчеркнул необходимость и дальше наращивать производство сырого молока: строить новые фермы и модернизировать действующие животноводческие комплексы. Для этого в текущих экономических условиях с учетом длительных сроков окупаемости проектов и высокой инвестиционной емкости нужны доступные кредиты и прочие меры государственной поддержки сырьевого сектора, отметил Белов.
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молоко, союзмолоко
Экономика, молоко, Союзмолоко
19:57 08.11.2024
 
"Союзмолоко" объяснило подорожание молочных продуктов

"Союзмолоко": молочка в России дорожает из-за увеличения затрат по всей цепи производства

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТехнология проверки маркированных товаров с помощью системы "Честный знак"
Технология проверки маркированных товаров с помощью системы Честный знак - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость повышается быстрее цен реализации, заявили в пресс-службе "Союзмолока".
По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября сливочное масло подорожало на 1,4%, сметана - на 1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, стерилизованное молоко - на 0,8%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,7%, творог - на 0,5%.
"Причина корректировки цен на молочную продукцию – рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т.д.) Важным фактором повышения затрат в 2024 году стал рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по привлекаемым кредитным ресурсам. При этом себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации", - сказал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
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Он добавил, что в целом наблюдаемая в осенний период 2024 года ценовая ситуация на рынке готовой молочной продукции обусловлена накопленным эффектом влияния конъюнктурных факторов на развитие молочной индустрии и стабилизируется по мере восстановления баланса спроса и предложения.
При этом эксперт подчеркнул необходимость и дальше наращивать производство сырого молока: строить новые фермы и модернизировать действующие животноводческие комплексы. Для этого в текущих экономических условиях с учетом длительных сроков окупаемости проектов и высокой инвестиционной емкости нужны доступные кредиты и прочие меры государственной поддержки сырьевого сектора, отметил Белов.
 
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