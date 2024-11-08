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"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании - 08.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании
"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании - 08.11.2024, ПРАЙМ
"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании
"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании, когда злоумышленники просят сообщить код из смс для оформления реестра или доставки,... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T15:24+0300
2024-11-08T15:24+0300
мошенничество
звонки
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании, когда злоумышленники просят сообщить код из смс для оформления реестра или доставки, сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале компании. "Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки - это мошенники", - сказано в сообщении. В компании подчеркнули, что "Почта России" не запрашивает коды из смс. Ранее в СМИ появилась информация о том, что мошенники пытаются обманывать россиян от имени "Почты России" по популярной схеме со взломом "Госуслуг". Они пытаются получить код от личного кабинета жертвы и посеять панику.
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звонки
Мошенничество, ЗВОНКИ
15:24 08.11.2024
 
"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании

"Почта России" предупредила россиян о мошеннических звонках от имени компании

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании, когда злоумышленники просят сообщить код из смс для оформления реестра или доставки, сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале компании.
"Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки - это мошенники", - сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что "Почта России" не запрашивает коды из смс.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что мошенники пытаются обманывать россиян от имени "Почты России" по популярной схеме со взломом "Госуслуг". Они пытаются получить код от личного кабинета жертвы и посеять панику.
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