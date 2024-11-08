https://1prime.ru/20241108/moshenniki-852694011.html

"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании

"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании - 08.11.2024, ПРАЙМ

"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании

"Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании, когда злоумышленники просят сообщить код из смс для оформления реестра или доставки,... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T15:24+0300

2024-11-08T15:24+0300

2024-11-08T15:24+0300

мошенничество

звонки

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. "Почта России" предупредила о мошеннических звонках от имени компании, когда злоумышленники просят сообщить код из смс для оформления реестра или доставки, сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале компании. "Будьте внимательны. Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки - это мошенники", - сказано в сообщении. В компании подчеркнули, что "Почта России" не запрашивает коды из смс. Ранее в СМИ появилась информация о том, что мошенники пытаются обманывать россиян от имени "Почты России" по популярной схеме со взломом "Госуслуг". Они пытаются получить код от личного кабинета жертвы и посеять панику.

https://1prime.ru/20241106/moshenniki-852641373.html

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