https://1prime.ru/20241108/neft-852683545.html
Цена нефти слабо реагирует на победу Трампа
Цена нефти слабо реагирует на победу Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
Цена нефти слабо реагирует на победу Трампа
Мировые цены на нефть несколько снижаются в пятницу утром на уходе инвесторов от рисков в связи с ожиданием более точных сведений о состоянии нефтяного рынка и... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T08:25+0300
2024-11-08T08:25+0300
2024-11-08T08:26+0300
мир
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть несколько снижаются в пятницу утром на уходе инвесторов от рисков в связи с ожиданием более точных сведений о состоянии нефтяного рынка и макроэкономической политики новых властей в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.15 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,58%, до 75,19 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 71,86 доллара. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. "Рынки ждут ясности относительно того, насколько сильно вырастут поставки нефти из США. Кроме того, принимается во внимание возможное введение тарифов для (товаров из - ред.) Китая", - прокомментировал агентству Блумберг настроения инвесторов аналитик IG Asia Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong). Агентство Блумберг также приводит мнение генерального директора Vitol Group Рассела Харди (Russell Hardy) о неопределенности с ситуацией на Ближнем Востоке, с экспортом нефти из Ирана, а также из Венесуэлы при руководстве нового президента США. Снижению цен на нефть также могли способствовать недавние данные от управления энергетической информации минэнерго США, которые свидетельствовали о более сильном, чем предполагали аналитики ранее, росте запасов этого сырья в стране за неделю по 1 ноября - на 2,1 миллиона баррелей, до 427,7 миллиона баррелей.
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мир, нефть, дональд трамп
МИР, Нефть, Дональд Трамп
Цена нефти слабо реагирует на победу Трампа
Цена нефти опускается на выжидательной позиции инвесторов после победы Трампа
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть несколько снижаются в пятницу утром на уходе инвесторов от рисков в связи с ожиданием более точных сведений о состоянии нефтяного рынка и макроэкономической политики новых властей в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.15 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,58%, до 75,19 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,69%, до 71,86 доллара.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Минэнерго отметило перспективы сотрудничества с Африкой по нефти и газу
"Рынки ждут ясности относительно того, насколько сильно вырастут поставки нефти из США. Кроме того, принимается во внимание возможное введение тарифов для (товаров из - ред.) Китая", - прокомментировал агентству Блумберг настроения инвесторов аналитик IG Asia Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
Агентство Блумберг также приводит мнение генерального директора Vitol Group Рассела Харди (Russell Hardy) о неопределенности с ситуацией на Ближнем Востоке, с экспортом нефти из Ирана, а также из Венесуэлы при руководстве нового президента США.
Снижению цен на нефть также могли способствовать недавние данные от управления энергетической информации минэнерго США, которые свидетельствовали о более сильном, чем предполагали аналитики ранее, росте запасов этого сырья в стране за неделю по 1 ноября - на 2,1 миллиона баррелей, до 427,7 миллиона баррелей.