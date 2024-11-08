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Россияне бросились скупать одну категорию товаров в преддверии зимы - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Россияне бросились скупать одну категорию товаров в преддверии зимы
Россияне бросились скупать одну категорию товаров в преддверии зимы - 08.11.2024, ПРАЙМ
Россияне бросились скупать одну категорию товаров в преддверии зимы
Продажи квартирных обогревателей в России выросли почти в три раза, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ритейлеров. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:40+0300
2024-11-08T11:40+0300
экономика
россия
обогреватели
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Продажи квартирных обогревателей в России выросли почти в три раза, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ритейлеров.Согласно материалу, октябрьские продажи превышают летние показатели более чем в два с половиной раза. В Москве спрос возрос в три раза, а в Санкт-Петербурге практически в четыре раза. В целом по стране компания СТД "Петрович" зафиксировала рост продаж обогревателей более чем в четыре раза по сравнению с августом.За год продажи обогревателей увеличились на 20% по денежному выражению и на 10% в количественном. Рост продаж также связан с повышением цен. Например, цены на популярные модели обогревателей с мощностью 1,5-2 тысячи ватт увеличились на 5-10%.В топ продаж входят электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы. Конвекторы с монолитным нагревательным элементом и защитой от опрокидывания и перегрева являются наиболее безопасными для бытового использования, заключили в агентстве.
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россия, обогреватели
Экономика, РОССИЯ, Обогреватели
11:40 08.11.2024
 
Россияне бросились скупать одну категорию товаров в преддверии зимы

РИА Новости: продажи квартирных обогревателей в России выросли почти в три раза

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону.
Продажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону. - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Продажи квартирных обогревателей в России выросли почти в три раза, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ритейлеров.
Согласно материалу, октябрьские продажи превышают летние показатели более чем в два с половиной раза. В Москве спрос возрос в три раза, а в Санкт-Петербурге практически в четыре раза. В целом по стране компания СТД "Петрович" зафиксировала рост продаж обогревателей более чем в четыре раза по сравнению с августом.
За год продажи обогревателей увеличились на 20% по денежному выражению и на 10% в количественном. Рост продаж также связан с повышением цен. Например, цены на популярные модели обогревателей с мощностью 1,5-2 тысячи ватт увеличились на 5-10%.
В топ продаж входят электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы. Конвекторы с монолитным нагревательным элементом и защитой от опрокидывания и перегрева являются наиболее безопасными для бытового использования, заключили в агентстве.
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