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Россияне бросились скупать одну категорию товаров в преддверии зимы

Россияне бросились скупать одну категорию товаров в преддверии зимы - 08.11.2024, ПРАЙМ

Россияне бросились скупать одну категорию товаров в преддверии зимы

Продажи квартирных обогревателей в России выросли почти в три раза, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ритейлеров. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T11:40+0300

2024-11-08T11:40+0300

2024-11-08T11:40+0300

экономика

россия

обогреватели

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Продажи квартирных обогревателей в России выросли почти в три раза, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ритейлеров.Согласно материалу, октябрьские продажи превышают летние показатели более чем в два с половиной раза. В Москве спрос возрос в три раза, а в Санкт-Петербурге практически в четыре раза. В целом по стране компания СТД "Петрович" зафиксировала рост продаж обогревателей более чем в четыре раза по сравнению с августом.За год продажи обогревателей увеличились на 20% по денежному выражению и на 10% в количественном. Рост продаж также связан с повышением цен. Например, цены на популярные модели обогревателей с мощностью 1,5-2 тысячи ватт увеличились на 5-10%.В топ продаж входят электрические конвекторы, инфракрасные обогреватели и тепловентиляторы. Конвекторы с монолитным нагревательным элементом и защитой от опрокидывания и перегрева являются наиболее безопасными для бытового использования, заключили в агентстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, обогреватели