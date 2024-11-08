https://1prime.ru/20241108/orban-852691013.html

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Орбана

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Орбана - 08.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Орбана

При необходимости можно организовать телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T13:24+0300

2024-11-08T13:24+0300

2024-11-08T13:24+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848075_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_5b1251d5e70528c0708ee32372a686ee.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. При необходимости можно организовать телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован", - сказал пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, пока нет конкретных планов для встречи между Путиным и Орбаном. Он также подчеркнул, что Россия не передавала никаких посланий через Орбана для украинской стороны.

https://1prime.ru/20241031/lavrov-852529389.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, владимир путин, виктор орбан