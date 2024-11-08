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В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Орбана - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Орбана
В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Орбана - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Орбана
При необходимости можно организовать телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T13:24+0300
2024-11-08T13:24+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. При необходимости можно организовать телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован", - сказал пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, пока нет конкретных планов для встречи между Путиным и Орбаном. Он также подчеркнул, что Россия не передавала никаких посланий через Орбана для украинской стороны.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, виктор орбан
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Виктор Орбан
13:24 08.11.2024
 
В Кремле прокомментировали возможность контактов Путина и Орбана

Песков о возможности контактов Путина и Орбана: разговор может быть согласован

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. При необходимости можно организовать телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"При необходимости любой телефонный разговор может быть согласован", - сказал пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, пока нет конкретных планов для встречи между Путиным и Орбаном. Он также подчеркнул, что Россия не передавала никаких посланий через Орбана для украинской стороны.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
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