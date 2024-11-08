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"Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК
"Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК - 08.11.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК
"Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении дальневосточной судостроительной верфи "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщили... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T09:23+0300
2024-11-08T09:23+0300
2024-11-08T09:23+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении дальневосточной судостроительной верфи "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщили корпорации в совместном релизе. "ПАО "НК "Роснефть" и Банк ВТБ (ПАО) сообщают, что приступили к переговорам о вхождении судостроительного комплекса "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом Российской Федерации", - говорится в их сообщении.
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россия, роснефть, оск, втб
РОССИЯ, Роснефть, ОСК, ВТБ
"Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении комплекса "Звезда" в ОСК
"Роснефть" и ВТБ обсуждают вхождение судостроительного комплекса "Звезда" в ОСК
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении дальневосточной судостроительной верфи "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщили корпорации в совместном релизе.
"ПАО "НК "Роснефть" и Банк ВТБ (ПАО) сообщают, что приступили к переговорам о вхождении судостроительного комплекса "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом Российской Федерации", - говорится в их сообщении.
В Минфине оценили дефицит денежных средств ОСК до 2030 года