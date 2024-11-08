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Отчетность по МСФО будет доступна через единый информационный ресурс

Отчетность по МСФО будет доступна через единый информационный ресурс - 08.11.2024, ПРАЙМ

Отчетность по МСФО будет доступна через единый информационный ресурс

Консолидированная финансовая отчетность компаний станет доступна через государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T16:52+0300

2024-11-08T16:52+0300

2024-11-08T16:52+0300

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Консолидированная финансовая отчетность компаний станет доступна через государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, сейчас доступ к этой отчетности ограничен, ее добавление на этот ресурс позволит комплексно анализировать деятельность бизнеса, сообщается на сайте Минфина РФ. "В государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) ФНС России скоро появится консолидированная финансовая отчетность компаний, которые обязаны составлять ее по закону. Сейчас в него включена только годовая отчетность юридических лиц. Добавление консолидированной отчетности позволит комплексно анализировать деятельность компаний и существенно повысит информационную обеспеченность пользователей", - говорится в сообщении. "Подготовленный Минфином России законопроект о внесении изменений в закон "Об аудиторской деятельности" был одобрен вчера на заседании правительства РФ", - отмечается там. Сейчас доступ к консолидированной финансовой отчетности в значительной степени ограничен, и компании раскрывают его в различных источниках и нередко в усеченном виде, пояснили в Минфине. "Это создает риски принятия необоснованных решений, в том числе о предоставлении государственной поддержки, оценке ее результативности, выплате дивидендов", - указали в министерстве. Как пояснили в Минфине, сбор отчетности будет осуществляться через аудиторские организации, которые проводят обязательный аудит этой отчетности. "В ГИРБО будет представляться аудиторское заключение, к которому прилагается сама отчетность. Такая схема исключает дополнительную административную нагрузку на бизнес и обеспечивает полноту формирования информационного реестра", - отмечается в сообщении. "Законопроект предусматривает механизм защиты информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности. Исключается публичное распространение отчетности, содержащей "чувствительную" информацию", - подчеркнули в министерстве.

https://1prime.ru/20241108/minfin-852695427.html

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россия, минфин, мсфо