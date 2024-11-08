https://1prime.ru/20241108/peskov-852691404.html
Песков подчеркнул открытость России к диалогу по Украине
Песков подчеркнул открытость России к диалогу по Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ
Песков подчеркнул открытость России к диалогу по Украине
Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости России к диалогу по украинскому кризису и предложениям по его урегулированию, подчеркнул... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T13:33+0300
2024-11-08T13:33+0300
2024-11-08T13:33+0300
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости России к диалогу по украинскому кризису и предложениям по его урегулированию, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Собственно, об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта (на Украине - ред.), Путин говорил неоднократно и ранее", - сказал пресс-секретарь президента России журналистам. Ранее Путин уточнял, что украинские власти запретили мирные переговоры с Россией на законодательном уровне. Сам российский лидер всегда говорил, что Москва готова к переговорам, однако после нападения ВСУ на Курскую область он уточнил, что в ближайшее время о них не может идти и речи.
https://1prime.ru/20241108/tramp-852688079.html
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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков подчеркнул открытость России к диалогу по Украине
Песков: Путин не раз говорил об открытости к диалогу по Украине
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости России к диалогу по украинскому кризису и предложениям по его урегулированию, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Собственно, об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта (на Украине - ред.), Путин говорил неоднократно и ранее", - сказал пресс-секретарь президента России журналистам.
Ранее Путин уточнял, что украинские власти запретили мирные переговоры с Россией на законодательном уровне. Сам российский лидер всегда говорил, что Москва готова к переговорам, однако после нападения ВСУ на Курскую область он уточнил, что в ближайшее время о них не может идти и речи.
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