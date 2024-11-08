https://1prime.ru/20241108/peskov-852691404.html

Песков подчеркнул открытость России к диалогу по Украине

Песков подчеркнул открытость России к диалогу по Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ

Песков подчеркнул открытость России к диалогу по Украине

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости России к диалогу по украинскому кризису и предложениям по его урегулированию, подчеркнул... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T13:33+0300

2024-11-08T13:33+0300

2024-11-08T13:33+0300

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял об открытости России к диалогу по украинскому кризису и предложениям по его урегулированию, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Собственно, об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами, со всеми теми, кто может внести вклад в разрешение этого конфликта (на Украине - ред.), Путин говорил неоднократно и ранее", - сказал пресс-секретарь президента России журналистам. Ранее Путин уточнял, что украинские власти запретили мирные переговоры с Россией на законодательном уровне. Сам российский лидер всегда говорил, что Москва готова к переговорам, однако после нападения ВСУ на Курскую область он уточнил, что в ближайшее время о них не может идти и речи.

https://1prime.ru/20241108/tramp-852688079.html

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков