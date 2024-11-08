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В Польше открестились от своих слов о связях Трампа с Россией - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В Польше открестились от своих слов о связях Трампа с Россией
В Польше открестились от своих слов о связях Трампа с Россией - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Польше открестились от своих слов о связях Трампа с Россией
Польский премьер Дональд Туск открестился от своих слов о якобы контакте фаворита президентских выборов в США Дональда Трампа с Россией. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:46+0300
2024-11-08T12:47+0300
россия
сша
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск открестился от своих слов о якобы контакте фаворита президентских выборов в США Дональда Трампа с Россией.Подобные заявления также не раз опровергали и в Кремле, и в Белом доме.В ходе пресс-конференции журналист газеты "Солидарность" спросила Туска насчет его подозрений о связях Трампа с Россией, о чем он говорил в ходе прошлогодней встречи с избирателями. Тогда польский премьер заявил, что "его (Трампа - ред.) зависимость от российских спецслужб сегодня уже не подлежит обсуждению".Отвечая на этот вопрос, Туск уточнил, что Трамп "более пророссийский, чем (Джо) Байден", а затем добавил, что "такого рода предложений я никогда не делал". Позднее выяснилось, что корреспондент издания, которая и затронула эту тему, что ее больше не пригласят на пресс-конференции.В то же время канцелярия Туска опровергла заявление корреспондента.
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россия, сша, польша, дональд туск
РОССИЯ, США, ПОЛЬША, Дональд Туск
12:46 08.11.2024 (обновлено: 12:47 08.11.2024)
 
В Польше открестились от своих слов о связях Трампа с Россией

Премьер Польши Туск открестился от своих слов о связях Трампа с Россией

© CC BY 2.0 / European People's PartyДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© CC BY 2.0 / European People's Party
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ВАРШАВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск открестился от своих слов о якобы контакте фаворита президентских выборов в США Дональда Трампа с Россией.
Подобные заявления также не раз опровергали и в Кремле, и в Белом доме.
В ходе пресс-конференции журналист газеты "Солидарность" спросила Туска насчет его подозрений о связях Трампа с Россией, о чем он говорил в ходе прошлогодней встречи с избирателями. Тогда польский премьер заявил, что "его (Трампа - ред.) зависимость от российских спецслужб сегодня уже не подлежит обсуждению".
Отвечая на этот вопрос, Туск уточнил, что Трамп "более пророссийский, чем (Джо) Байден", а затем добавил, что "такого рода предложений я никогда не делал". Позднее выяснилось, что корреспондент издания, которая и затронула эту тему, что ее больше не пригласят на пресс-конференции.
В то же время канцелярия Туска опровергла заявление корреспондента.
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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РОССИЯСШАПОЛЬШАДональд Туск
 
 
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