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В Польше открестились от своих слов о связях Трампа с Россией

В Польше открестились от своих слов о связях Трампа с Россией - 08.11.2024, ПРАЙМ

В Польше открестились от своих слов о связях Трампа с Россией

Польский премьер Дональд Туск открестился от своих слов о якобы контакте фаворита президентских выборов в США Дональда Трампа с Россией. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T12:46+0300

2024-11-08T12:46+0300

2024-11-08T12:47+0300

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сша

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дональд туск

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ВАРШАВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Польский премьер Дональд Туск открестился от своих слов о якобы контакте фаворита президентских выборов в США Дональда Трампа с Россией.Подобные заявления также не раз опровергали и в Кремле, и в Белом доме.В ходе пресс-конференции журналист газеты "Солидарность" спросила Туска насчет его подозрений о связях Трампа с Россией, о чем он говорил в ходе прошлогодней встречи с избирателями. Тогда польский премьер заявил, что "его (Трампа - ред.) зависимость от российских спецслужб сегодня уже не подлежит обсуждению".Отвечая на этот вопрос, Туск уточнил, что Трамп "более пророссийский, чем (Джо) Байден", а затем добавил, что "такого рода предложений я никогда не делал". Позднее выяснилось, что корреспондент издания, которая и затронула эту тему, что ее больше не пригласят на пресс-конференции.В то же время канцелярия Туска опровергла заявление корреспондента.

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россия, сша, польша, дональд туск