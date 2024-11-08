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Банк "Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 92%

Банк "Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 92% - 08.11.2024, ПРАЙМ

Банк "Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО на 92%

Банк "Дом.РФ" за первые девять месяцев года увеличил чистую прибыль на 92% в годовом выражении, до 38,3 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T14:28+0300

2024-11-08T14:28+0300

2024-11-08T14:28+0300

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" за первые девять месяцев года увеличил чистую прибыль на 92% в годовом выражении, до 38,3 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации по МСФО. "Чистая прибыль банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 92% и составила 38,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Активы банка достигли 3,2 триллиона рублей, увеличившись на 24% с начала года. Кредитный портфель банка с начала года вырос на 39%. Портфель ипотечного кредитования с начала года увеличился на 35%, до 663,9 миллиарда рублей. Также, согласно отчетности, объем выданных кредитных средств застройщикам вырос с начала года на 33% и составил 1,4 триллиона рублей. А общий портфель проектного финансирования с учетом неиспользованных кредитных лимитов составил 6,6 триллиона рублей. Привлеченные средства клиентов и финансовых учреждений достигли 2,8 триллиона рублей, показав рост на 25% к началу года. Банк поясняет, что основной прирост обеспечили средства юридических лиц, которые увеличились на 29% к началу года, до 1,5 триллиона рублей, и средства физических лиц и остатки на счетах эскроу, которые выросли на 39% (до 373,5 миллиарда рублей) и 31% (до 792,9 миллиарда) соответственно. "Банк продемонстрировал значимые показатели всех ключевых направлений бизнеса при сохранении высокого качества кредитного портфеля", - отметил председатель правления кредитной организации Артем Федорко.

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