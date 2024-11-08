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Россия не может существовать в подчиненном состоянии, заявил Путин - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Россия не может существовать в подчиненном состоянии, заявил Путин
Россия не может существовать в подчиненном состоянии, заявил Путин - 08.11.2024, ПРАЙМ
Россия не может существовать в подчиненном состоянии, заявил Путин
Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном положении, заявил глава государства Владимир Путин в рамках выступления на встрече дискуссионного | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T00:01+0300
2024-11-08T00:01+0300
политика
россия
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном положении, заявил глава государства Владимир Путин в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай"."Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии", - подчеркнул глава государства.Путин также выразил желание, чтобы Россия не вернулась на путь, по которому она следовала до 2022 года, так как он подразумевал скрытую интервенцию со стороны других стран с целью подчинить российские интересы.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
00:01 08.11.2024
 
Россия не может существовать в подчиненном состоянии, заявил Путин

Путин: РФ не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном положении, заявил глава государства Владимир Путин в рамках выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
"Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии", - подчеркнул глава государства.
Путин также выразил желание, чтобы Россия не вернулась на путь, по которому она следовала до 2022 года, так как он подразумевал скрытую интервенцию со стороны других стран с целью подчинить российские интересы.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
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ПолитикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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