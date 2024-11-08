Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о связях Трампа с Россией - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241108/putin-852682841.html
Путин рассказал о связях Трампа с Россией
Путин рассказал о связях Трампа с Россией - 08.11.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о связях Трампа с Россией
Избранный президент США Дональд Трамп не имел связей с Россией, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече дискуссионного клуба | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T00:04+0300
2024-11-08T00:04+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_e047e1e5ab9326ba1e3ef8249e017245.jpg
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп не имел связей с Россией, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай"."Избранного президента (Трампа - ред.) помните, как его обвиняли в связях с Россией, потом уже провели слушания в Конгрессе? Комиссию создали по расследованию связей его с Россией - ничего нет. Так не было ничего, поэтому и нет. Ничего не доказали, ничего нет", - подчеркнул президент.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
https://1prime.ru/20241107/tramp-852680253.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/35/829033544_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_35f8c6963536f00d93e23aa645525c01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
00:04 08.11.2024
 
Путин рассказал о связях Трампа с Россией

Путин: США не смогли доказать мнимые связи Трампа с Россией, так как их не было

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп не имел связей с Россией, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
"Избранного президента (Трампа - ред.) помните, как его обвиняли в связях с Россией, потом уже провели слушания в Конгрессе? Комиссию создали по расследованию связей его с Россией - ничего нет. Так не было ничего, поэтому и нет. Ничего не доказали, ничего нет", - подчеркнул президент.
Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Трамп высказался о перспективах контактов с Путиным
Вчера, 23:00
 
ПолитикаРОССИЯСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала