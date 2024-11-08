https://1prime.ru/20241108/putin-852682841.html

Путин рассказал о связях Трампа с Россией

Путин рассказал о связях Трампа с Россией - 08.11.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о связях Трампа с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп не имел связей с Россией, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече дискуссионного клуба | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T00:04+0300

2024-11-08T00:04+0300

2024-11-08T00:04+0300

политика

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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СОЧИ, 7 ноя - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп не имел связей с Россией, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече дискуссионного клуба "Валдай"."Избранного президента (Трампа - ред.) помните, как его обвиняли в связях с Россией, потом уже провели слушания в Конгрессе? Комиссию создали по расследованию связей его с Россией - ничего нет. Так не было ничего, поэтому и нет. Ничего не доказали, ничего нет", - подчеркнул президент.Кандидат от Республиканцев Дональд Трамп одержал победу на прошедших президентских выборах в Соединенных Штатах. СМИ отмечали, что Трампа объявили победителем уже в ночь выборов. Кроме того, Трампу удалось одержать победу во всех ключевых штатах.

https://1prime.ru/20241107/tramp-852680253.html

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин