https://1prime.ru/20241108/rezervy-852695551.html
Банк России отчитался о росте международных резервов на 1 ноября
Банк России отчитался о росте международных резервов на 1 ноября - 08.11.2024, ПРАЙМ
Банк России отчитался о росте международных резервов на 1 ноября
Международные резервы РФ на вечер 1 ноября составили 632,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю с 25 октября на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%,... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:04+0300
2024-11-08T16:04+0300
2024-11-08T16:21+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на вечер 1 ноября составили 632,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю с 25 октября на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 1 ноября 2024 года составили 632,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов США, или на 0,7%, главным образом за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
Банк России отчитался о росте международных резервов на 1 ноября
ЦБ: международные резервы России на 1 ноября составили 632,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ на вечер 1 ноября составили 632,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю с 25 октября на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 1 ноября 2024 года составили 632,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов США, или на 0,7%, главным образом за счет положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов