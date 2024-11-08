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Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов
Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов - 08.11.2024, ПРАЙМ
Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов
Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные 207,7 миллиарда долларов, а их доля в международных активах увеличилась до 32,9%, следует из данных | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:16+0300
2024-11-08T16:16+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные 207,7 миллиарда долларов, а их доля в международных активах увеличилась до 32,9%, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября снизились до 631,6 миллиарда долларов с 633,7 миллиарда на 1 октября. Вложения России в золото в прошлом месяце выросли почти на 4% - до 207,7 миллиарда долларов. В результате был обновлен рекорд, установленный месяцем ранее на уровне 199,8 миллиарда. Доля золота в российских резервах выросла до 32,9% с 31,5% месяцем ранее. Это новый максимум с ноября 1999 года, когда доля этого драгметалла составляла 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
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россия, золото
Экономика, РОССИЯ, золото
Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов
Золотые резервы РФ по итогам октября впервые превысили 200 миллиардов долларов
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные 207,7 миллиарда долларов, а их доля в международных активах увеличилась до 32,9%, следует из данных ЦБ.
Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября снизились до 631,6 миллиарда долларов с 633,7 миллиарда на 1 октября.
Вложения России в золото в прошлом месяце выросли почти на 4% - до 207,7 миллиарда долларов. В результате был обновлен рекорд, установленный месяцем ранее на уровне 199,8 миллиарда.
Доля золота в российских резервах выросла до 32,9% с 31,5% месяцем ранее. Это новый максимум с ноября 1999 года, когда доля этого драгметалла составляла 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
Рынок золота на Мосбирже в январе-октябре вырос на 36,3 процента