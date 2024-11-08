https://1prime.ru/20241108/rubl-852698910.html

Рубль перешел к повышению против юаня на Мосбирже

Рубль перешел к повышению против юаня на Мосбирже - 08.11.2024, ПРАЙМ

Рубль перешел к повышению против юаня на Мосбирже

Рубль на Московской бирже в пятницу повышается против юаня, участники рынка отыгрывают ожидания улучшения геополитической обстановки, следует из данных торгов и | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T17:28+0300

2024-11-08T17:28+0300

2024-11-08T17:29+0300

экономика

россия

рубль

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже в пятницу повышается против юаня, участники рынка отыгрывают ожидания улучшения геополитической обстановки, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.16 мск опускался на 7 копеек - до 13,56 рубля. Это соответствует снижению на 0,5%. В течение дня юань торговался в коридоре 13,54-13,65 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 51,7 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 97,72 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на российском рынке составляет 7,206 против 7,179 на форексе. РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ Рубль растет к юаню в пятницу на фоне позитивных ожиданий относительно геополитической обстановки после президентских выборов в США. Китайская валюта движется в направлении уровня 13,5 рубля. "Возможно, на фоне роста котировок ОФЗ игроки конвертируют юани, и рублевая ликвидность перетекает с валютного рынка на долговой, что оказывает поддержку рублю. К тому же этот процесс происходит, в том числе, благодаря ожиданиям улучшения геополитической обстановки и смягчения антироссийских санкций после смены президента США. Это способно оказать поддержку рублю в более долгосрочной перспективе", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневые ставки денежного рынка продолжают падать и ушли на минимум с июня, составив 2,44% годовых по индикатору RUSFARCNY против 6,09% накануне и 11,48% в среду. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.19 мск падает на 1,3% - до 74,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 104,7 пункта. ПРОГНОЗЫ На неделе китайская валюта поднималась до 13,80 рубля – максимума с октября 2023 года, после чего перешла в фазу сдержанной коррекции, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал", рассуждая о курсовой динамике. По прогнозам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, на закрытие текущей сессии ориентиры для курсов валют таковы: по доллару 96-98 рублей, по евро 104-106 рублей, по юаню 13,5-13,9 рубля. На краткосрочном горизонте на рубль продолжает оказывать давление дисбаланс спроса на иностранную валюту и ее предложения, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Он обусловлен сокращением экспорта из-за санкций и подешевевшего в предыдущие месяцы сырья, а также восстановлением импорта. Пока сценарий пробоя вниз поддержки-диапазона 13,55-13,65 рубля за юань выглядит как достаточно вероятный со следующей целью снижения в районе 13,46 рубля", - добавляет он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рубль, мосбиржа