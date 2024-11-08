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Ралли с прицелом - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Ралли с прицелом
Ралли с прицелом - 08.11.2024, ПРАЙМ
Ралли с прицелом
Индекс МосБиржи вчера взлетел на 2,4% и обновил уровни с 25 октября, когда ЦБ повысил ключевую ставку. Микроралли российского рынка акций после победы Трампа... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T09:52+0300
2024-11-08T09:52+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852685095.jpg?1731048762
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера взлетел на 2,4% и обновил уровни с 25 октября, когда ЦБ повысил ключевую ставку. Микроралли российского рынка акций после победы Трампа может продолжиться, а жесткость ДКП ЦБ надолго, но не навечно. Технически индексу остается перевались и закрепиться за 2730 п., и тогда возникнет потенциал на максимумы осени, к 2900 п.Сильнее рынка — бумаги маркетплейса Ozon (+5,4%). За два дня там уже +11% на фоне роста рентабельности корпорации и исторически высокой чувствительности акций из ИТ-сектора к общерыночному сентименту. Курс уже выше 3000 рублей. Потенциал в 2025 году видится до 4400 рублей.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-7,1%). Обвал на рекордных оборотах свыше 8 млрд руб. на фоне информации о готовящейся продаже большого пакета акций основным акционером. Курс рухнул ниже 1240 рублей, и это минимумы с марта 2021 года. А еще там постоянное давление на стоимость за счет высокой ставки и отмены льготных ипотечных программ — в общем текущий кейс негативный.Рубль вчера почти не изменился, а на неделе были годовые минимумы. Инвалюты уже перегреты, а с ликвидностью, кажется, нормализуется. В ближайший месяц ожидаем коррекцию инвалют и рост рубля в пределах 3%.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
09:52 08.11.2024
 

Ралли с прицелом

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера взлетел на 2,4% и обновил уровни с 25 октября, когда ЦБ повысил ключевую ставку. Микроралли российского рынка акций после победы Трампа может продолжиться, а жесткость ДКП ЦБ надолго, но не навечно. Технически индексу остается перевались и закрепиться за 2730 п., и тогда возникнет потенциал на максимумы осени, к 2900 п.
Сильнее рынка — бумаги маркетплейса Ozon (+5,4%). За два дня там уже +11% на фоне роста рентабельности корпорации и исторически высокой чувствительности акций из ИТ-сектора к общерыночному сентименту. Курс уже выше 3000 рублей. Потенциал в 2025 году видится до 4400 рублей.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-7,1%). Обвал на рекордных оборотах свыше 8 млрд руб. на фоне информации о готовящейся продаже большого пакета акций основным акционером. Курс рухнул ниже 1240 рублей, и это минимумы с марта 2021 года. А еще там постоянное давление на стоимость за счет высокой ставки и отмены льготных ипотечных программ — в общем текущий кейс негативный.
Рубль вчера почти не изменился, а на неделе были годовые минимумы. Инвалюты уже перегреты, а с ликвидностью, кажется, нормализуется. В ближайший месяц ожидаем коррекцию инвалют и рост рубля в пределах 3%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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