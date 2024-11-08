Ралли с прицелом

МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера взлетел на 2,4% и обновил уровни с 25 октября, когда ЦБ повысил ключевую ставку. Микроралли российского рынка акций после победы Трампа может продолжиться, а жесткость ДКП ЦБ надолго, но не навечно. Технически индексу остается перевались и закрепиться за 2730 п., и тогда возникнет потенциал на максимумы осени, к 2900 п.Сильнее рынка — бумаги маркетплейса Ozon (+5,4%). За два дня там уже +11% на фоне роста рентабельности корпорации и исторически высокой чувствительности акций из ИТ-сектора к общерыночному сентименту. Курс уже выше 3000 рублей. Потенциал в 2025 году видится до 4400 рублей.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-7,1%). Обвал на рекордных оборотах свыше 8 млрд руб. на фоне информации о готовящейся продаже большого пакета акций основным акционером. Курс рухнул ниже 1240 рублей, и это минимумы с марта 2021 года. А еще там постоянное давление на стоимость за счет высокой ставки и отмены льготных ипотечных программ — в общем текущий кейс негативный.Рубль вчера почти не изменился, а на неделе были годовые минимумы. Инвалюты уже перегреты, а с ликвидностью, кажется, нормализуется. В ближайший месяц ожидаем коррекцию инвалют и рост рубля в пределах 3%.
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера взлетел на 2,4% и обновил уровни с 25 октября, когда ЦБ повысил ключевую ставку. Микроралли российского рынка акций после победы Трампа может продолжиться, а жесткость ДКП ЦБ надолго, но не навечно. Технически индексу остается перевались и закрепиться за 2730 п., и тогда возникнет потенциал на максимумы осени, к 2900 п.
Сильнее рынка — бумаги маркетплейса Ozon (+5,4%). За два дня там уже +11% на фоне роста рентабельности корпорации и исторически высокой чувствительности акций из ИТ-сектора к общерыночному сентименту. Курс уже выше 3000 рублей. Потенциал в 2025 году видится до 4400 рублей.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-7,1%). Обвал на рекордных оборотах свыше 8 млрд руб. на фоне информации о готовящейся продаже большого пакета акций основным акционером. Курс рухнул ниже 1240 рублей, и это минимумы с марта 2021 года. А еще там постоянное давление на стоимость за счет высокой ставки и отмены льготных ипотечных программ — в общем текущий кейс негативный.
Рубль вчера почти не изменился, а на неделе были годовые минимумы. Инвалюты уже перегреты, а с ликвидностью, кажется, нормализуется. В ближайший месяц ожидаем коррекцию инвалют и рост рубля в пределах 3%.
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