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РЖД в декабре впервые за год ждут рост погрузки на 3,8% - 08.11.2024, ПРАЙМ
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РЖД в декабре впервые за год ждут рост погрузки на 3,8%
РЖД в декабре впервые за год ждут рост погрузки на 3,8% - 08.11.2024, ПРАЙМ
РЖД в декабре впервые за год ждут рост погрузки на 3,8%
РЖД ожидают в декабре впервые за год рост погрузки на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но по итогам всего 2024 года будет снижение на... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T14:38+0300
2024-11-08T14:38+0300
экономика
россия
ржд
погрузка
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. РЖД ожидают в декабре впервые за год рост погрузки на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но по итогам всего 2024 года будет снижение на 3,4%, следует из слов замгендиректора компании Дмитрия Мурева. "По его словам, в ноябре в ЦФТО ОАО "РЖД" планируют выйти на параметры 99,8 миллиона тонн грузов", - пишет корпоративное издание РЖД - "Гудок" - со ссылкой на слова Мурева, выступившего в пятницу на Транспортно-логистической конференции "PRO//Движение. Юг". "По декабрю планируем выйти на параметры больше 100 млн – 104,5 миллионов тонн", – приводит издание слова Мурева. В ноябре 2023 года погрузка составила 101,5 миллиона тонн, в декабре - 100,7 миллиона тонн. То есть в ноябре текущего года ожидается снижение на 1,7%, в декабре - рост на 3,8%. Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2024 года сократилась на 4,2% и составила 986,6 миллиона тонн. Таким образом, по итогам года при выполнении озвученных Муревым объемов за ноябрь и декабрь, погрузка может составить 1 миллиард 190,9 миллиона тонн. Погрузка на сети РЖД в 2023 году составила 1 миллиард 232,3 миллиона тонн. Исходя из посчитанных выше данных, погрузка по итогам 2024 года может снизиться на 3,4%. Погрузка на сети РЖД снижается с начала 2024 года: в январе - на 4,3%, в феврале - на 1,4%, в марте - на 3,5%, в апреле - на 3,6%, в мае - на 2,1%, в июне – на 3%, в июле – на 5,6%, в августе - на 6%, в сентябре – на 6,3%. Минэкономразвития ждет роста погрузки на сети РЖД в 2024 году на 0,3% - до 1,239 миллиарда тонн, Минтранс - не менее показателей предыдущего года.
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россия, ржд, погрузка
Экономика, РОССИЯ, РЖД, погрузка
14:38 08.11.2024
 
РЖД в декабре впервые за год ждут рост погрузки на 3,8%

РЖД в декабре ждут рост погрузки на 3,8%, но снижение по итогам года будет 3,4%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. РЖД ожидают в декабре впервые за год рост погрузки на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но по итогам всего 2024 года будет снижение на 3,4%, следует из слов замгендиректора компании Дмитрия Мурева.
"По его словам, в ноябре в ЦФТО ОАО "РЖД" планируют выйти на параметры 99,8 миллиона тонн грузов", - пишет корпоративное издание РЖД - "Гудок" - со ссылкой на слова Мурева, выступившего в пятницу на Транспортно-логистической конференции "PRO//Движение. Юг".
"По декабрю планируем выйти на параметры больше 100 млн – 104,5 миллионов тонн", – приводит издание слова Мурева.
В ноябре 2023 года погрузка составила 101,5 миллиона тонн, в декабре - 100,7 миллиона тонн. То есть в ноябре текущего года ожидается снижение на 1,7%, в декабре - рост на 3,8%. Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2024 года сократилась на 4,2% и составила 986,6 миллиона тонн. Таким образом, по итогам года при выполнении озвученных Муревым объемов за ноябрь и декабрь, погрузка может составить 1 миллиард 190,9 миллиона тонн.
Погрузка на сети РЖД в 2023 году составила 1 миллиард 232,3 миллиона тонн. Исходя из посчитанных выше данных, погрузка по итогам 2024 года может снизиться на 3,4%.
Погрузка на сети РЖД снижается с начала 2024 года: в январе - на 4,3%, в феврале - на 1,4%, в марте - на 3,5%, в апреле - на 3,6%, в мае - на 2,1%, в июне – на 3%, в июле – на 5,6%, в августе - на 6%, в сентябре – на 6,3%. Минэкономразвития ждет роста погрузки на сети РЖД в 2024 году на 0,3% - до 1,239 миллиарда тонн, Минтранс - не менее показателей предыдущего года.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
Погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,2 процента
1 ноября, 10:08
 
ЭкономикаРОССИЯРЖДпогрузка
 
 
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