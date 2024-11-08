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РЖД в декабре впервые за год ждут рост погрузки на 3,8%

РЖД в декабре впервые за год ждут рост погрузки на 3,8% - 08.11.2024, ПРАЙМ

РЖД в декабре впервые за год ждут рост погрузки на 3,8%

РЖД ожидают в декабре впервые за год рост погрузки на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но по итогам всего 2024 года будет снижение на... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T14:38+0300

2024-11-08T14:38+0300

2024-11-08T14:38+0300

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. РЖД ожидают в декабре впервые за год рост погрузки на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, но по итогам всего 2024 года будет снижение на 3,4%, следует из слов замгендиректора компании Дмитрия Мурева. "По его словам, в ноябре в ЦФТО ОАО "РЖД" планируют выйти на параметры 99,8 миллиона тонн грузов", - пишет корпоративное издание РЖД - "Гудок" - со ссылкой на слова Мурева, выступившего в пятницу на Транспортно-логистической конференции "PRO//Движение. Юг". "По декабрю планируем выйти на параметры больше 100 млн – 104,5 миллионов тонн", – приводит издание слова Мурева. В ноябре 2023 года погрузка составила 101,5 миллиона тонн, в декабре - 100,7 миллиона тонн. То есть в ноябре текущего года ожидается снижение на 1,7%, в декабре - рост на 3,8%. Погрузка на сети РЖД в январе-октябре 2024 года сократилась на 4,2% и составила 986,6 миллиона тонн. Таким образом, по итогам года при выполнении озвученных Муревым объемов за ноябрь и декабрь, погрузка может составить 1 миллиард 190,9 миллиона тонн. Погрузка на сети РЖД в 2023 году составила 1 миллиард 232,3 миллиона тонн. Исходя из посчитанных выше данных, погрузка по итогам 2024 года может снизиться на 3,4%. Погрузка на сети РЖД снижается с начала 2024 года: в январе - на 4,3%, в феврале - на 1,4%, в марте - на 3,5%, в апреле - на 3,6%, в мае - на 2,1%, в июне – на 3%, в июле – на 5,6%, в августе - на 6%, в сентябре – на 6,3%. Минэкономразвития ждет роста погрузки на сети РЖД в 2024 году на 0,3% - до 1,239 миллиарда тонн, Минтранс - не менее показателей предыдущего года.

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