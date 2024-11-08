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СК обнаружил крупные хищения на ремонте казарм в Свердловской области

СК обнаружил крупные хищения на ремонте казарм в Свердловской области - 08.11.2024, ПРАЙМ

СК обнаружил крупные хищения на ремонте казарм в Свердловской области

В 2021 году в Свердловской области было похищено несколько десятков миллионов рублей на капитальном ремонте казарм воинской части, говорится в сообщении ГВСУ СК | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T14:02+0300

2024-11-08T14:02+0300

2024-11-08T14:02+0300

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В 2021 году в Свердловской области было похищено несколько десятков миллионов рублей на капитальном ремонте казарм воинской части, говорится в сообщении ГВСУ СК России.Уточняется, что к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании. Речь идет о бывшем главе филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергее Сухове, а также его заместителе Дмитрии Сергели и директоре ООО "Специальные технологии строительства" Павле Кравченко.Их подозревают в мошеннических махинациях в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.

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