https://1prime.ru/20241108/sk-852692573.html
СК обнаружил крупные хищения на ремонте казарм в Свердловской области
СК обнаружил крупные хищения на ремонте казарм в Свердловской области - 08.11.2024, ПРАЙМ
СК обнаружил крупные хищения на ремонте казарм в Свердловской области
В 2021 году в Свердловской области было похищено несколько десятков миллионов рублей на капитальном ремонте казарм воинской части, говорится в сообщении ГВСУ СК | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T14:02+0300
2024-11-08T14:02+0300
2024-11-08T14:02+0300
россия
ск
коррупция
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В 2021 году в Свердловской области было похищено несколько десятков миллионов рублей на капитальном ремонте казарм воинской части, говорится в сообщении ГВСУ СК России.Уточняется, что к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании. Речь идет о бывшем главе филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергее Сухове, а также его заместителе Дмитрии Сергели и директоре ООО "Специальные технологии строительства" Павле Кравченко.Их подозревают в мошеннических махинациях в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
https://1prime.ru/20241018/svedeniya-852242732.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ск, коррупция
СК обнаружил крупные хищения на ремонте казарм в Свердловской области
СК обнаружил хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. В 2021 году в Свердловской области было похищено несколько десятков миллионов рублей на капитальном ремонте казарм воинской части, говорится в сообщении ГВСУ СК России.
Уточняется, что к преступлению причастны должностные лица Военно-строительной компании. Речь идет о бывшем главе филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергее Сухове, а также его заместителе Дмитрии Сергели и директоре ООО "Специальные технологии строительства" Павле Кравченко.
Их подозревают в мошеннических махинациях в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.
СК получил все сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"