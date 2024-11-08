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США приняли необычное решение в отношении антироссийских санкций
США приняли необычное решение в отношении антироссийских санкций - 08.11.2024, ПРАЙМ
США приняли необычное решение в отношении антироссийских санкций
Соединенные Штаты приняли решение частично ослабить санкции в отношении некоторых российских банков, речь идет о разрешении кредитным организациям проводить... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T10:31+0300
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2024-11-08T10:31+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты приняли решение частично ослабить санкции в отношении некоторых российских банков, речь идет о разрешении кредитным организациям проводить сделки, связанные с энергетикой. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости. Согласно материалу, ослабление санкций касается Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и некоторых других.Как сообщают эксперты, такая мера преследует цель обезопасить США от потенциальных перебоев с поставками энергоресурсов зимой. В особенности, согласно материалу, это актуально в условиях высокой инфляции в Соединенных Штатах.Отмечается, что при этом Вашингтон продолжает давить на Евросоюз и призывать его вводить новые антироссийские санкции. Издание приводит в пример требования внести в стоп-лист российские титан и палладий.Аналитики пишут, что США принимают решение ослабить запреты только в тех сферах, которые им выгодны. В то же время отмечается, что эффективность уже введенных санкций, в частности, ограничений на морские поставки российской нефти, вызывает сомнения у западных аналитиков.
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россия, сша
США приняли необычное решение в отношении антироссийских санкций
РИА Новости: США сделали для себя исключение в финансовых санкциях против России
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты приняли решение частично ослабить санкции в отношении некоторых российских банков, речь идет о разрешении кредитным организациям проводить сделки, связанные с энергетикой. Об этом сообщает
обозреватель РИА Новости.
Согласно материалу, ослабление санкций касается Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и некоторых других.
Как сообщают эксперты, такая мера преследует цель обезопасить США от потенциальных перебоев с поставками энергоресурсов зимой. В особенности, согласно материалу, это актуально в условиях высокой инфляции в Соединенных Штатах.
Отмечается, что при этом Вашингтон продолжает давить на Евросоюз и призывать его вводить новые антироссийские санкции. Издание приводит в пример требования внести в стоп-лист российские титан и палладий.
Аналитики пишут, что США принимают решение ослабить запреты только в тех сферах, которые им выгодны. В то же время отмечается, что эффективность уже введенных санкций, в частности, ограничений на морские поставки российской нефти, вызывает сомнения у западных аналитиков.
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