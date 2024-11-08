https://1prime.ru/20241108/ssha-852693408.html

В Бельгии призвали ЕС придерживаться "сильной позиции" в диалоге с США

В Бельгии призвали ЕС придерживаться "сильной позиции" в диалоге с США - 08.11.2024, ПРАЙМ

В Бельгии призвали ЕС придерживаться "сильной позиции" в диалоге с США

Европейские государства должны придерживаться единой и сильной позиции в диалоге с будущей новой администрацией лидера президентских выборов Дональда Трампа. Об | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T14:39+0300

2024-11-08T14:39+0300

2024-11-08T14:39+0300

ес

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства должны придерживаться единой и сильной позиции в диалоге с будущей новой администрацией лидера президентских выборов Дональда Трампа. Об этом 8 ноября заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.Он добавил, что американцы сделали свой выбор, и ЕС должен уважать его, но тем не менее не забывать о том, что ему нужно также отстаивать собственные интересы в ходе диалога с США. Де Кроо подчеркнул, что победа Трампа может стать стимулом для усиления Европы. Более того, по его словам, Евросоюз и Соединенные Штаты остаются союзниками в вопросах торговли и таможенных пошлин."У нас должен быть открытый диалог в этом вопросе, мы не являемся конкурентами, наш общий конкурент - это Китай", - резюмировал де Кроо.

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852685440.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, сша, дональд трамп