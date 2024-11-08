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В Бельгии призвали ЕС придерживаться "сильной позиции" в диалоге с США - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В Бельгии призвали ЕС придерживаться "сильной позиции" в диалоге с США
В Бельгии призвали ЕС придерживаться "сильной позиции" в диалоге с США - 08.11.2024, ПРАЙМ
В Бельгии призвали ЕС придерживаться "сильной позиции" в диалоге с США
Европейские государства должны придерживаться единой и сильной позиции в диалоге с будущей новой администрацией лидера президентских выборов Дональда Трампа. Об | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T14:39+0300
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства должны придерживаться единой и сильной позиции в диалоге с будущей новой администрацией лидера президентских выборов Дональда Трампа. Об этом 8 ноября заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.Он добавил, что американцы сделали свой выбор, и ЕС должен уважать его, но тем не менее не забывать о том, что ему нужно также отстаивать собственные интересы в ходе диалога с США. Де Кроо подчеркнул, что победа Трампа может стать стимулом для усиления Европы. Более того, по его словам, Евросоюз и Соединенные Штаты остаются союзниками в вопросах торговли и таможенных пошлин."У нас должен быть открытый диалог в этом вопросе, мы не являемся конкурентами, наш общий конкурент - это Китай", - резюмировал де Кроо.
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ес, сша, дональд трамп
ЕС, США, Дональд Трамп
14:39 08.11.2024
 
В Бельгии призвали ЕС придерживаться "сильной позиции" в диалоге с США

Премьер Бельгии: ЕС должен отстаивать свои интересы с "сильной позиции"

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - ПРАЙМ. Европейские государства должны придерживаться единой и сильной позиции в диалоге с будущей новой администрацией лидера президентских выборов Дональда Трампа. Об этом 8 ноября заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
Он добавил, что американцы сделали свой выбор, и ЕС должен уважать его, но тем не менее не забывать о том, что ему нужно также отстаивать собственные интересы в ходе диалога с США.
Де Кроо подчеркнул, что победа Трампа может стать стимулом для усиления Европы. Более того, по его словам, Евросоюз и Соединенные Штаты остаются союзниками в вопросах торговли и таможенных пошлин.
"У нас должен быть открытый диалог в этом вопросе, мы не являемся конкурентами, наш общий конкурент - это Китай", - резюмировал де Кроо.
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