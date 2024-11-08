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Пять стран ЕС купили в октябре ископаемое топливо РФ на миллиард евро
Пять стран ЕС купили в октябре ископаемое топливо РФ на миллиард евро - 08.11.2024, ПРАЙМ
Пять стран ЕС купили в октябре ископаемое топливо РФ на миллиард евро
Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе – Франция, Австрия, Словакия, Венгрия и Бельгия – заплатили 1 миллиард евро в октябре | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T21:26+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе – Франция, Австрия, Словакия, Венгрия и Бельгия – заплатили 1 миллиард евро в октябре за поставки российских нефти, трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата и др. "В октябре пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС выплатили России в общей сложности 1 миллиард евро за его импорт", – говорится в материале на сайте агентства. Отмечается, что Франция была крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива в ЕС, импортировав российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233 миллиона евро. Австрия, второй по величине покупатель в ЕС, импортировала российский трубопроводный газ на сумму 220 миллионов евро. Словакия расположилась на третьем месте, импортировала трубопроводную нефть на сумму 115,5 миллиона евро и газ на 94 миллиона евро. Венгрия закупила трубопроводные нефть и газ из России на 70 миллионов евро и 136 миллионов евро соответственно. Наконец, пятым по величине импортером стала Бельгия, купив российский СПГ на 172 миллиона евро. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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ес, россия, нефть, газ, спг, франция, австрия, словакия, венгрия, бельгия
Энергетика, ЕС, РОССИЯ, Нефть, Газ, СПГ, ФРАНЦИЯ, АВСТРИЯ, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, БЕЛЬГИЯ
Пять стран ЕС купили в октябре ископаемое топливо РФ на миллиард евро
CREA: пять стран Евросоюза купили в октябре российское ископаемое топливо на миллиард евро
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе – Франция, Австрия, Словакия, Венгрия и Бельгия – заплатили 1 миллиард евро в октябре за поставки российских нефти, трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), посчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean).
Расчеты экспертов основаны на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата и др.
"В октябре пять крупнейших стран-импортеров российского ископаемого топлива в ЕС выплатили России в общей сложности 1 миллиард евро за его импорт", – говорится в материале на сайте агентства.
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Отмечается, что Франция была крупнейшим покупателем российского ископаемого топлива в ЕС, импортировав российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 233 миллиона евро. Австрия, второй по величине покупатель в ЕС, импортировала российский трубопроводный газ на сумму 220 миллионов евро.
Словакия расположилась на третьем месте, импортировала трубопроводную нефть на сумму 115,5 миллиона евро и газ на 94 миллиона евро. Венгрия закупила трубопроводные нефть и газ из России на 70 миллионов евро и 136 миллионов евро соответственно. Наконец, пятым по величине импортером стала Бельгия, купив российский СПГ на 172 миллиона евро.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.