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Страны ЕС намерены повысить пошлины на товары из России - 08.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Страны ЕС намерены повысить пошлины на товары из России
Страны ЕС намерены повысить пошлины на товары из России - 08.11.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС намерены повысить пошлины на товары из России
Страны Северной Европы и Балтии, включая Польшу и Ирландию, направили письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары. Об... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T16:43+0300
2024-11-08T16:43+0300
экономика
россия
ес
товары
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Страны Северной Европы и Балтии, включая Польшу и Ирландию, направили письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары. Об этом говорится в сообщении МИД Швеции."Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса вместе с коллегами-министрами из Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы и Польши написали письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары", - сказано в сообщении ведомства.В сообщении также подчеркивается, что повышение импортных пошлин может нанести ущерб российскому экспорту в ЕС и ограничить финансирование, используемое в конфликте на Украине.Российская сторона не раз заявляла, что она способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Она также утверждает, что стратегия Запада заключается в сдерживании и ослаблении России, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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россия, ес, товары
Экономика, РОССИЯ, ЕС, товары
16:43 08.11.2024
 
Страны ЕС намерены повысить пошлины на товары из России

Ряд стран написали письмо в ЕК с предложением повысить пошлины на товары из РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Страны Северной Европы и Балтии, включая Польшу и Ирландию, направили письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары. Об этом говорится в сообщении МИД Швеции.
"Министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса вместе с коллегами-министрами из Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы и Польши написали письмо в Еврокомиссию с предложением повысить импортные пошлины на российские товары", - сказано в сообщении ведомства.
В сообщении также подчеркивается, что повышение импортных пошлин может нанести ущерб российскому экспорту в ЕС и ограничить финансирование, используемое в конфликте на Украине.
Российская сторона не раз заявляла, что она способна справиться с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. Она также утверждает, что стратегия Запада заключается в сдерживании и ослаблении России, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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