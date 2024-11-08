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Песков оценил вероятность изменения риторики США после победы Трампа

Песков оценил вероятность изменения риторики США после победы Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ

Песков оценил вероятность изменения риторики США после победы Трампа

Российские власти не рассчитывают на изменение Вашингтоном своей экономической риторики в отношении Москвы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T08:35+0300

2024-11-08T08:35+0300

2024-11-08T08:35+0300

экономика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Российские власти не рассчитывают на изменение Вашингтоном своей экономической риторики в отношении Москвы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не ожидают", - заявил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее издание Financial Times писало, что в западных финансовых ведомствах рассматривают вопрос о потенциальном снятии антироссийских санкций после победы Трампа на президентских выборах.

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россия, сша, дмитрий песков