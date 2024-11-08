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Песков оценил вероятность изменения риторики США после победы Трампа
Песков оценил вероятность изменения риторики США после победы Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
Песков оценил вероятность изменения риторики США после победы Трампа
Российские власти не рассчитывают на изменение Вашингтоном своей экономической риторики в отношении Москвы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T08:35+0300
2024-11-08T08:35+0300
2024-11-08T08:35+0300
экономика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Российские власти не рассчитывают на изменение Вашингтоном своей экономической риторики в отношении Москвы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, не ожидают", - заявил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее издание Financial Times писало, что в западных финансовых ведомствах рассматривают вопрос о потенциальном снятии антироссийских санкций после победы Трампа на президентских выборах.
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россия, сша, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Песков оценил вероятность изменения риторики США после победы Трампа
Песков: РФ не ждет изменений экономической риторики США с приходом Трампа
МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Российские власти не рассчитывают на изменение Вашингтоном своей экономической риторики в отношении Москвы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, не ожидают", - заявил пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее издание Financial Times писало, что в западных финансовых ведомствах рассматривают вопрос о потенциальном снятии антироссийских санкций после победы Трампа на президентских выборах.
Глава ФРС заявил, что откажется уйти, если Трамп решит его уволить