https://1prime.ru/20241108/tramp-852683993.html

СМИ раскрыло, что придется сделать Трампу для решения конфликта на Украине

СМИ раскрыло, что придется сделать Трампу для решения конфликта на Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло, что придется сделать Трампу для решения конфликта на Украине

Фавориту на президентской гонке в Соединенных Штатах Дональду Трампу придется сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по поводу... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T08:56+0300

2024-11-08T08:56+0300

2024-11-08T08:57+0300

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Фавориту на президентской гонке в Соединенных Штатах Дональду Трампу придется сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по поводу урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет журнал Time."Учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа и отсутствие стратегии прекращения войны на Украине, русские, скорее всего, подождут и посмотрят, к чему приведет решение администрации по этому вопросу", - уточняет издание.В то же время, как сказал собеседник издания бывший высокопоставленный американский чиновник, если Трамп примет решение заключить сделку с Путиным, то "русские будут в этом заинтересованы".Ранее 7 ноября Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что Россия открыта к возобновлению диалога с Дональдом Трампом, а также с лидерами других западных государств.

https://1prime.ru/20241107/frs-852680754.html

сша

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин