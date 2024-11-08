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СМИ раскрыло, что придется сделать Трампу для решения конфликта на Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло, что придется сделать Трампу для решения конфликта на Украине
СМИ раскрыло, что придется сделать Трампу для решения конфликта на Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло, что придется сделать Трампу для решения конфликта на Украине
Фавориту на президентской гонке в Соединенных Штатах Дональду Трампу придется сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по поводу... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T08:56+0300
2024-11-08T08:57+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Фавориту на президентской гонке в Соединенных Штатах Дональду Трампу придется сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по поводу урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет журнал Time."Учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа и отсутствие стратегии прекращения войны на Украине, русские, скорее всего, подождут и посмотрят, к чему приведет решение администрации по этому вопросу", - уточняет издание.В то же время, как сказал собеседник издания бывший высокопоставленный американский чиновник, если Трамп примет решение заключить сделку с Путиным, то "русские будут в этом заинтересованы".Ранее 7 ноября Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что Россия открыта к возобновлению диалога с Дональдом Трампом, а также с лидерами других западных государств.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
08:56 08.11.2024 (обновлено: 08:57 08.11.2024)
 
СМИ раскрыло, что придется сделать Трампу для решения конфликта на Украине

Time: Трампу придется сделать первый шаг в сторону Путина по решению конфликта на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Фавориту на президентской гонке в Соединенных Штатах Дональду Трампу придется сделать первый шаг в сторону российского лидера Владимира Путина по поводу урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет журнал Time.
"Учитывая разнообразие взглядов в окружении Трампа и отсутствие стратегии прекращения войны на Украине, русские, скорее всего, подождут и посмотрят, к чему приведет решение администрации по этому вопросу", - уточняет издание.
В то же время, как сказал собеседник издания бывший высокопоставленный американский чиновник, если Трамп примет решение заключить сделку с Путиным, то "русские будут в этом заинтересованы".
Ранее 7 ноября Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил, что Россия открыта к возобновлению диалога с Дональдом Трампом, а также с лидерами других западных государств.
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