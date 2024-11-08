https://1prime.ru/20241108/tramp-852687404.html
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор между фаворитом президентских выборов в США Дональдом Трамом и президентом России Владимиром Путиным может состоятся еще до инаугурации... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:58+0300
2024-11-08T11:58+0300
2024-11-08T11:58+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Телефонный разговор между фаворитом президентских выборов в США Дональдом Трамом и президентом России Владимиром Путиным может состоятся еще до инаугурации первого. Такое предположение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.Кроме того, эксперт заявил, что этот разговор должен состояться по инициативе американской сторону. Таким образом, по его словам, Трамп снова проявит свою "договороспособность"."Он будет демонстрировать решительность и решимость выполнить свои предвыборные обещания, и я думаю, что он проявит эту инициативу. Я думаю, что это произойдёт в период допрезидентства, поскольку это снизит риски его команды в случае неуспеха", - сказал он в беседе с агентством РИА Новости. Ярыгин также уточнил, что вчера, в ходе выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай", Трамп получил подтверждение того, что Россия открыта к переговорам с США, но при этом российские власти не пойдут на смягчение своей позиции.Эксперт предположил, что от Трампа можно ждать резких инициатив на внешнеполитических треках из-за достаточно сжатого срока окна возможностей. Более того, по его словам, команда фаворита президентских выборов - команда профессионалов, чья решимость положительно скажется на переговорах с российской стороной, в отличие от команды действующего президента США Джо Байдена.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Эксперт Ярыгин: телефонный разговор Трампа и Путина состоится по инициативе США
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Телефонный разговор между фаворитом президентских выборов в США Дональдом Трамом и президентом России Владимиром Путиным может состоятся еще до инаугурации первого. Такое предположение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Кроме того, эксперт заявил, что этот разговор должен состояться по инициативе американской сторону. Таким образом, по его словам, Трамп снова проявит свою "договороспособность".
"Он будет демонстрировать решительность и решимость выполнить свои предвыборные обещания, и я думаю, что он проявит эту инициативу. Я думаю, что это произойдёт в период допрезидентства, поскольку это снизит риски его команды в случае неуспеха", - сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Ярыгин также уточнил, что вчера, в ходе выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай", Трамп получил подтверждение того, что Россия открыта к переговорам с США, но при этом российские власти не пойдут на смягчение своей позиции.
Эксперт предположил, что от Трампа можно ждать резких инициатив на внешнеполитических треках из-за достаточно сжатого срока окна возможностей. Более того, по его словам, команда фаворита президентских выборов - команда профессионалов, чья решимость положительно скажется на переговорах с российской стороной, в отличие от команды действующего президента США Джо Байдена.
Путин рассказал о связях Трампа с Россией