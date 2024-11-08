Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241108/tramp-852687404.html
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа - 08.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа
Телефонный разговор между фаворитом президентских выборов в США Дональдом Трамом и президентом России Владимиром Путиным может состоятся еще до инаугурации... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:58+0300
2024-11-08T11:58+0300
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cb46411aa54743f0a5e11dfdea29d68d.jpg
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Телефонный разговор между фаворитом президентских выборов в США Дональдом Трамом и президентом России Владимиром Путиным может состоятся еще до инаугурации первого. Такое предположение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.Кроме того, эксперт заявил, что этот разговор должен состояться по инициативе американской сторону. Таким образом, по его словам, Трамп снова проявит свою "договороспособность"."Он будет демонстрировать решительность и решимость выполнить свои предвыборные обещания, и я думаю, что он проявит эту инициативу. Я думаю, что это произойдёт в период допрезидентства, поскольку это снизит риски его команды в случае неуспеха", - сказал он в беседе с агентством РИА Новости. Ярыгин также уточнил, что вчера, в ходе выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай", Трамп получил подтверждение того, что Россия открыта к переговорам с США, но при этом российские власти не пойдут на смягчение своей позиции.Эксперт предположил, что от Трампа можно ждать резких инициатив на внешнеполитических треках из-за достаточно сжатого срока окна возможностей. Более того, по его словам, команда фаворита президентских выборов - команда профессионалов, чья решимость положительно скажется на переговорах с российской стороной, в отличие от команды действующего президента США Джо Байдена.
https://1prime.ru/20241108/putin-852682841.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82897/92/828979260_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_95105b0c5b02fd13b00fbcdb5742e07e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
11:58 08.11.2024
 
Эксперт оценил возможность телефонного разговора Путина и Трампа

Эксперт Ярыгин: телефонный разговор Трампа и Путина состоится по инициативе США

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Телефонный разговор между фаворитом президентских выборов в США Дональдом Трамом и президентом России Владимиром Путиным может состоятся еще до инаугурации первого. Такое предположение высказал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
Кроме того, эксперт заявил, что этот разговор должен состояться по инициативе американской сторону. Таким образом, по его словам, Трамп снова проявит свою "договороспособность".
"Он будет демонстрировать решительность и решимость выполнить свои предвыборные обещания, и я думаю, что он проявит эту инициативу. Я думаю, что это произойдёт в период допрезидентства, поскольку это снизит риски его команды в случае неуспеха", - сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Ярыгин также уточнил, что вчера, в ходе выступления Путина на пленарной сессии клуба "Валдай", Трамп получил подтверждение того, что Россия открыта к переговорам с США, но при этом российские власти не пойдут на смягчение своей позиции.
Эксперт предположил, что от Трампа можно ждать резких инициатив на внешнеполитических треках из-за достаточно сжатого срока окна возможностей. Более того, по его словам, команда фаворита президентских выборов - команда профессионалов, чья решимость положительно скажется на переговорах с российской стороной, в отличие от команды действующего президента США Джо Байдена.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
Путин рассказал о связях Трампа с Россией
00:04
 
РОССИЯСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала