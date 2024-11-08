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В ВСУ сделали тревожное заявление из-за слов Трампа о помощи Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В ВСУ сделали тревожное заявление из-за слов Трампа о помощи Украине
В ВСУ сделали тревожное заявление из-за слов Трампа о помощи Украине - 08.11.2024, ПРАЙМ
В ВСУ сделали тревожное заявление из-за слов Трампа о помощи Украине
Заявления лидера президентской гонки Дональда Трампа о прекращении помощи Украины со стороны США напугали украинских военных. Об этом сообщает издание Business... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:29+0300
2024-11-08T12:29+0300
россия
украина
сша
всу
дональд трамп
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Заявления лидера президентской гонки Дональда Трампа о прекращении помощи Украины со стороны США напугали украинских военных. Об этом сообщает издание Business Insider."После победы Дональда Трампа на президентских выборах в среду украинские солдаты, сопротивляющиеся российскому натиску, проснулись в неопределенном будущем", — следует из материала.В то же время, авторы материала пишут, что Вооруженные силы Украины хорошо запомнили ранние высказывания Трампа о необходимости сократить военную поддержку Киеву. Как добавил один из собеседников издания капитан Сил территориальной обороны Украины Олег Голубенко, избранный президент совершенно непредсказуем в своем подходе. По его словам, украинским военным придется расплачиваться за это своими жизнями.В ВСУ также испытывают опасения, что республиканец может надавать на киевское руководство, чтобы оно отказалось от территорий и заключило мирное соглашение с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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россия, украина, сша, всу, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, ВСУ, Дональд Трамп
12:29 08.11.2024
 
В ВСУ сделали тревожное заявление из-за слов Трампа о помощи Украине

BI: солдаты ВСУ боятся, что за решения Трампа они будут расплачиваться жизнями

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Заявления лидера президентской гонки Дональда Трампа о прекращении помощи Украины со стороны США напугали украинских военных. Об этом сообщает издание Business Insider.
"После победы Дональда Трампа на президентских выборах в среду украинские солдаты, сопротивляющиеся российскому натиску, проснулись в неопределенном будущем", — следует из материала.
В то же время, авторы материала пишут, что Вооруженные силы Украины хорошо запомнили ранние высказывания Трампа о необходимости сократить военную поддержку Киеву.
Как добавил один из собеседников издания капитан Сил территориальной обороны Украины Олег Голубенко, избранный президент совершенно непредсказуем в своем подходе. По его словам, украинским военным придется расплачиваться за это своими жизнями.
В ВСУ также испытывают опасения, что республиканец может надавать на киевское руководство, чтобы оно отказалось от территорий и заключило мирное соглашение с Россией.
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Вчера, 09:34
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
РОССИЯУКРАИНАСШАВСУДональд Трамп
 
 
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