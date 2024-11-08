Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поздравляют, но боятся. В Киеве думают, как выстраивать отношения с Трампом - 08.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241108/tramp-852693568.html
Поздравляют, но боятся. В Киеве думают, как выстраивать отношения с Трампом
Поздравляют, но боятся. В Киеве думают, как выстраивать отношения с Трампом - 08.11.2024, ПРАЙМ
Поздравляют, но боятся. В Киеве думают, как выстраивать отношения с Трампом
Украинские чиновники выражают опасения по поводу поддержки США после выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп, пишет The Washington Post. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T14:50+0300
2024-11-08T14:50+0300
спецоперация на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинские чиновники выражают опасения по поводу поддержки США после выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп, пишет The Washington Post.Как напоминается в статье, Трамп ранее выразил сомнения в дальнейшей поддержке Украины в конфликте с Россией. В этой связи украинские политики признают необходимость привлечь его на свою сторону. Они уже быстро и напыщенно поздравили Трампа, не скрывая при этом своего страха и неуверенности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВладимир Зеленский, который продолжает настаивать на продолжении борьбы и отказе от территориальных компромиссов, поздравил Трампа с победой, напомнив про их встречу в США, а глава его офиса Андрей Ермак подчеркнул важность двухпартийной поддержки со стороны Вашингтона для Украины.Сам же Трамп в прошлом месяце обвинил Зеленского в попустительстве конфликту с Россией и назвал его "одним из величайших торгашей". При этом республиканец заявил, что у него "действительно болит душа" за украинцев.Отношения Трампа с Зеленским и Украиной были сложными еще с 2019 года, с его первого президентского срока. В том году Трамп прекратил военную помощь Украине. Позже Зеленский критиковал медленные темпы поставок оружия и ограничения администрации следующего президента Джо Байдена.В конце первого срока Трампа из-за отношений с Киевом против президента было начато дело по импичменту, хотя и не доведенное до конца. Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, якобы надавив на него для содействия своей кампании по переизбранию, что привело к выдвижению обвинений.Сейчас все же украинские чиновники надеются на улучшение отношений при Трампе, отмечает издание. Республиканец, как отмечают эксперты, поддерживает Украину сильнее, чем его тогдашний предшественник демократ Барак Обама, который вообще запретил поставлять Киеву американское оружие.При этом будущий вице-президент при Трампе Джей Ди Вэнс предложил Украине уступить России территорию и заморозить конфликт. Зеленский от него отгородился, назвав "слишком радикальным".Сейчас украинцы должны найти аргументы, чтобы убедить Трампа поддержать их, указывает автор. При Трампе миропорядок будет основываться на соглашениях, а не на правилах, подчеркивается в статье. В этой связи Украина должна показать свои преимущества, такие как армия и ресурсы.Конфликт на Украине вступил в новую фазу, и переговоры могут быть трудными, заключается в публикации..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241108/ukraina-852692441.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
14:50 08.11.2024
 
Поздравляют, но боятся. В Киеве думают, как выстраивать отношения с Трампом

WP: Трамп выражал сомнения, связанные с дальнейшей поддержкой Киева

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинские чиновники выражают опасения по поводу поддержки США после выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп, пишет The Washington Post.
Как напоминается в статье, Трамп ранее выразил сомнения в дальнейшей поддержке Украины в конфликте с Россией. В этой связи украинские политики признают необходимость привлечь его на свою сторону. Они уже быстро и напыщенно поздравили Трампа, не скрывая при этом своего страха и неуверенности.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Владимир Зеленский, который продолжает настаивать на продолжении борьбы и отказе от территориальных компромиссов, поздравил Трампа с победой, напомнив про их встречу в США, а глава его офиса Андрей Ермак подчеркнул важность двухпартийной поддержки со стороны Вашингтона для Украины.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину
14:01
Сам же Трамп в прошлом месяце обвинил Зеленского в попустительстве конфликту с Россией и назвал его "одним из величайших торгашей". При этом республиканец заявил, что у него "действительно болит душа" за украинцев.
Отношения Трампа с Зеленским и Украиной были сложными еще с 2019 года, с его первого президентского срока. В том году Трамп прекратил военную помощь Украине. Позже Зеленский критиковал медленные темпы поставок оружия и ограничения администрации следующего президента Джо Байдена.
В конце первого срока Трампа из-за отношений с Киевом против президента было начато дело по импичменту, хотя и не доведенное до конца. Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, якобы надавив на него для содействия своей кампании по переизбранию, что привело к выдвижению обвинений.
Сейчас все же украинские чиновники надеются на улучшение отношений при Трампе, отмечает издание. Республиканец, как отмечают эксперты, поддерживает Украину сильнее, чем его тогдашний предшественник демократ Барак Обама, который вообще запретил поставлять Киеву американское оружие.
При этом будущий вице-президент при Трампе Джей Ди Вэнс предложил Украине уступить России территорию и заморозить конфликт. Зеленский от него отгородился, назвав "слишком радикальным".
Сейчас украинцы должны найти аргументы, чтобы убедить Трампа поддержать их, указывает автор. При Трампе миропорядок будет основываться на соглашениях, а не на правилах, подчеркивается в статье. В этой связи Украина должна показать свои преимущества, такие как армия и ресурсы.
Конфликт на Украине вступил в новую фазу, и переговоры могут быть трудными, заключается в публикации..
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала