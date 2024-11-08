https://1prime.ru/20241108/tramp-852693568.html

Поздравляют, но боятся. В Киеве думают, как выстраивать отношения с Трампом

Поздравляют, но боятся. В Киеве думают, как выстраивать отношения с Трампом - 08.11.2024, ПРАЙМ

Поздравляют, но боятся. В Киеве думают, как выстраивать отношения с Трампом

Украинские чиновники выражают опасения по поводу поддержки США после выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп, пишет The Washington Post. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T14:50+0300

2024-11-08T14:50+0300

2024-11-08T14:50+0300

спецоперация на украине

украина

сша

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украинские чиновники выражают опасения по поводу поддержки США после выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп, пишет The Washington Post.Как напоминается в статье, Трамп ранее выразил сомнения в дальнейшей поддержке Украины в конфликте с Россией. В этой связи украинские политики признают необходимость привлечь его на свою сторону. Они уже быстро и напыщенно поздравили Трампа, не скрывая при этом своего страха и неуверенности.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВладимир Зеленский, который продолжает настаивать на продолжении борьбы и отказе от территориальных компромиссов, поздравил Трампа с победой, напомнив про их встречу в США, а глава его офиса Андрей Ермак подчеркнул важность двухпартийной поддержки со стороны Вашингтона для Украины.Сам же Трамп в прошлом месяце обвинил Зеленского в попустительстве конфликту с Россией и назвал его "одним из величайших торгашей". При этом республиканец заявил, что у него "действительно болит душа" за украинцев.Отношения Трампа с Зеленским и Украиной были сложными еще с 2019 года, с его первого президентского срока. В том году Трамп прекратил военную помощь Украине. Позже Зеленский критиковал медленные темпы поставок оружия и ограничения администрации следующего президента Джо Байдена.В конце первого срока Трампа из-за отношений с Киевом против президента было начато дело по импичменту, хотя и не доведенное до конца. Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, якобы надавив на него для содействия своей кампании по переизбранию, что привело к выдвижению обвинений.Сейчас все же украинские чиновники надеются на улучшение отношений при Трампе, отмечает издание. Республиканец, как отмечают эксперты, поддерживает Украину сильнее, чем его тогдашний предшественник демократ Барак Обама, который вообще запретил поставлять Киеву американское оружие.При этом будущий вице-президент при Трампе Джей Ди Вэнс предложил Украине уступить России территорию и заморозить конфликт. Зеленский от него отгородился, назвав "слишком радикальным".Сейчас украинцы должны найти аргументы, чтобы убедить Трампа поддержать их, указывает автор. При Трампе миропорядок будет основываться на соглашениях, а не на правилах, подчеркивается в статье. В этой связи Украина должна показать свои преимущества, такие как армия и ресурсы.Конфликт на Украине вступил в новую фазу, и переговоры могут быть трудными, заключается в публикации..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241108/ukraina-852692441.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский