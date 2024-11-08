https://1prime.ru/20241108/tramp-852701450.html

В рассмотрении уголовного дела Трампа наметились изменения

В рассмотрении уголовного дела Трампа наметились изменения - 08.11.2024, ПРАЙМ

В рассмотрении уголовного дела Трампа наметились изменения

Специальный прокурор по делу о вмешательстве в выборы, в котором фигурирует избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, предупредил суд, что сейчас... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T21:22+0300

2024-11-08T21:22+0300

2024-11-08T21:22+0300

выборы в сша

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - ПРАЙМ. Специальный прокурор по делу о вмешательстве в выборы, в котором фигурирует избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, предупредил суд, что сейчас придется учитывать итоги прошедшего голосования, говорится в опубликованном ходатайстве, с которым ознакомилось РИА Новости."Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства и определить подходящий курс действий, соответствующий подходам минюста", - отмечается в документе.Суд это прошение удовлетворил и постановил, что прокуратура до 2 декабря должна дать отчет о своих дальнейших намерениях. В США СМИ считают, что после победы Трампа министерству юстиции придется прекратить возбужденные против него уголовные дела. Республиканец стал первым бывшим президентом, которого привлекали к уголовной ответственности, и первым победителем выборов в истории страны, который подвергается уголовному преследованию. Ранее Трамп просил прекратить уголовные дела, ссылаясь на постановление Верховного суда страны о том, что он обладает иммунитетом от юридического преследования за действия на посту президента. Высшая инстанция сочла, что неприкосновенность не абсолютна, а распространяется лишь на действия в официальном качестве. В Вашингтоне рассматривается дело, по которому Трампа обвиняют в причастности к штурму Капитолия. Сторонники республиканца 6 января 2021 года напали на здание высшего законодательного органа, заблокировав на несколько часов его работу. После того как здание очистили от протестующих, конгрессмены утвердили победу демократа Джо Байдена на выборах. Впоследствии сотни человек в стране были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. В общей сложности Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик называл попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят ему 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть приговорен к нескольким столетиям заключения. По совокупности обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы. Новые выборы президента прошли 5 ноября. Трамп обошел соперника от демократов Камалу Харрис.

https://1prime.ru/20240715/tramp-850128820.html

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дональд трамп, сша