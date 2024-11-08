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Центробанк зафиксировал снижение одного из показателей денежной базы
Центробанк зафиксировал снижение одного из показателей денежной базы - 08.11.2024, ПРАЙМ
Центробанк зафиксировал снижение одного из показателей денежной базы
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 ноября уменьшилась до 18,293 триллиона рублей с 18,357 триллиона на 25 октября, сообщил Банк России. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:38+0300
2024-11-08T11:38+0300
2024-11-08T13:27+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 ноября уменьшилась до 18,293 триллиона рублей с 18,357 триллиона на 25 октября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю сократилась на 64,5 миллиарда рублей, или на 0,4%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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денежная база
Банк России, денежная база
Центробанк зафиксировал снижение одного из показателей денежной базы
ЦБ: денежная база России в узком определении снизилась на 0,4%
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 ноября уменьшилась до 18,293 триллиона рублей с 18,357 триллиона на 25 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю сократилась на 64,5 миллиарда рублей, или на 0,4%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Вероятность повышения ключевой ставки в декабре очень высока, заявил ЦБ