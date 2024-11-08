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В "Абрау-Дюрсо" оценили рост интереса к винному туризму внутри страны - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В "Абрау-Дюрсо" оценили рост интереса к винному туризму внутри страны
В "Абрау-Дюрсо" оценили рост интереса к винному туризму внутри страны - 08.11.2024, ПРАЙМ
В "Абрау-Дюрсо" оценили рост интереса к винному туризму внутри страны
Количество интересующихся винным туризмом в России увеличилось на 25% в этом году, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо"... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T12:35+0300
2024-11-08T13:29+0300
россия
вино
абрау-дюрсо
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Количество интересующихся винным туризмом в России увеличилось на 25% в этом году, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова в ходе Российского винодельческого форума. "Значит, кому еще не известна статистика, я назову, что в этом году винные туры, их популярность выросла на 20%. Это не только Краснодарский край, это все винные регионы. Плюс, по данным Российского союза туриндустрии, количество путешественников, которые интересуются винным туризмом, выросло на 25%. Четверть за год, представьте. Никакой другой вид туризма не набирал так быстро оборот", - сказала Гончарова. При этом она добавила, что из 2,5 тысячи зарегистрированных в России туроператоров только 70, или меньше 3%, работают в направлении винного туризма. Также Гончарова отметила, что российский винный туризм становится международным, а его точкой роста являются путешественники из СНГ. Среди трендов винных туров эксперт назвала "экономику впечатлений" - неудовлетворенность современных путешественников обычными экскурсиями и спрос на погружение в местную культуру, гастрономию, знакомство с работниками на производстве. Другим трендом является разноформатность предлагаемых туров, желание путешественников посетить и мастер-классы, и фестивали, и дегустации, поучаствовать и понаблюдать за производством, пообщаться с виноделами, добавила Гончарова. Из основных проблем винного туризма она отметила проблемы с инфраструктурой и недостаток дорог. "Везде говорят - национальный проект по туризму. Надо больше туристов и так далее. Но это невозможно без инфраструктуры. Мы можем хоть убиться, наполнять впечатлениями все свои территории, видеоконтенты, но если человек стоит 3 километра в пробке 2 часа, это испортит ему впечатление у нас однозначно. Либо он эти 2 часа едет по какой-нибудь галечной дороге. Поэтому инфраструктура, наверное, не менее, а иногда и более важна, чем все остальное, что мы делаем", - сказала эксперт.
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россия, вино, абрау-дюрсо
РОССИЯ, вино, Абрау-Дюрсо
12:35 08.11.2024 (обновлено: 13:29 08.11.2024)
 
В "Абрау-Дюрсо" оценили рост интереса к винному туризму внутри страны

"Абрау-Дюрсо": интерес к винному туризму в России вырос на 25% в 2024 году

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПервый Российский винодельческий форум
Первый Российский винодельческий форум - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Количество интересующихся винным туризмом в России увеличилось на 25% в этом году, заявила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК "Абрау-Дюрсо" Ирина Гончарова в ходе Российского винодельческого форума.
"Значит, кому еще не известна статистика, я назову, что в этом году винные туры, их популярность выросла на 20%. Это не только Краснодарский край, это все винные регионы. Плюс, по данным Российского союза туриндустрии, количество путешественников, которые интересуются винным туризмом, выросло на 25%. Четверть за год, представьте. Никакой другой вид туризма не набирал так быстро оборот", - сказала Гончарова.
При этом она добавила, что из 2,5 тысячи зарегистрированных в России туроператоров только 70, или меньше 3%, работают в направлении винного туризма. Также Гончарова отметила, что российский винный туризм становится международным, а его точкой роста являются путешественники из СНГ.
Среди трендов винных туров эксперт назвала "экономику впечатлений" - неудовлетворенность современных путешественников обычными экскурсиями и спрос на погружение в местную культуру, гастрономию, знакомство с работниками на производстве. Другим трендом является разноформатность предлагаемых туров, желание путешественников посетить и мастер-классы, и фестивали, и дегустации, поучаствовать и понаблюдать за производством, пообщаться с виноделами, добавила Гончарова.
Из основных проблем винного туризма она отметила проблемы с инфраструктурой и недостаток дорог. "Везде говорят - национальный проект по туризму. Надо больше туристов и так далее. Но это невозможно без инфраструктуры. Мы можем хоть убиться, наполнять впечатлениями все свои территории, видеоконтенты, но если человек стоит 3 километра в пробке 2 часа, это испортит ему впечатление у нас однозначно. Либо он эти 2 часа едет по какой-нибудь галечной дороге. Поэтому инфраструктура, наверное, не менее, а иногда и более важна, чем все остальное, что мы делаем", - сказала эксперт.
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РОССИЯвиноАбрау-Дюрсо
 
 
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