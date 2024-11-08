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Захарова предложила ЕС замену российским активам - 08.11.2024, ПРАЙМ
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Захарова предложила ЕС замену российским активам
Захарова предложила ЕС замену российским активам - 08.11.2024, ПРАЙМ
Захарова предложила ЕС замену российским активам
Евросоюзу следует передать Украине в качестве помощь собственность Владимира Зеленского вместо российских активов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T10:20+0300
2024-11-08T10:20+0300
россия
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Евросоюзу следует передать Украине в качестве помощь собственность Владимира Зеленского вместо российских активов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?" - сообщила официальны представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале. Кроме того, она уточнила, что у окружения Зеленского в закромах не меньше ресурсов. По ее словам, если "поскрести по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока", то украинскую экономику можно реанимировать.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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россия, украина, замороженные российские активы
РОССИЯ, УКРАИНА, замороженные российские активы
10:20 08.11.2024
 
Захарова предложила ЕС замену российским активам

Захарова предложила передать Киеву собственность Зеленского вместо активов РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Евросоюзу следует передать Украине в качестве помощь собственность Владимира Зеленского вместо российских активов, заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов. Может, украинцам просто конфисковать собственность Зеленского и его выводка?" - сообщила официальны представитель российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.
Кроме того, она уточнила, что у окружения Зеленского в закромах не меньше ресурсов. По ее словам, если "поскрести по сусекам Порошенко, Яценюка, Коломойского, Кличко, Авакова, Тягнибока", то украинскую экономику можно реанимировать.
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Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани
23 октября, 15:03
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
 
РОССИЯУКРАИНАзамороженные российские активы
 
 
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