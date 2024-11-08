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На Украине попросили Трампа помочь с "прекращением диктатуры" - 08.11.2024, ПРАЙМ
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На Украине попросили Трампа помочь с "прекращением диктатуры"
На Украине попросили Трампа помочь с "прекращением диктатуры" - 08.11.2024, ПРАЙМ
На Украине попросили Трампа помочь с "прекращением диктатуры"
Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко направил обращение фавориту президентской гонки в США Дональду Трампу с просьбой помочь справиться с "диктатурой и... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T11:24+0300
2024-11-08T11:24+0300
украина
сша
верховная рада
дональд трамп
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко направил обращение фавориту президентской гонки в США Дональду Трампу с просьбой помочь справиться с "диктатурой и беззаконием" на Украине.Об этом украинский парламентарий написал в своем Telegram-канале."Написал письмо Дональду Трампу и (кандидату в вице-президенты США Джей-Ди) Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - написал Шевченко.Кроме того, депутат уточнил, что в ближайшее время он намерен внести в Верховную Раду законопроект, который будет предполагать прекращение политических преследований депутатов. По его словам, украинские власти должны "оставить в покое" простых граждан и общественных деятелей. Шевченко заявил, что такие лица, как Александр Дубинский, Нестор Шуфрич и Артем Дмитрук, которые на данных момент находятся в СИЗО, должны вернуться в парламент.
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украина
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украина, сша, верховная рада, дональд трамп
УКРАИНА, США, Верховная рада, Дональд Трамп
11:24 08.11.2024
 
На Украине попросили Трампа помочь с "прекращением диктатуры"

Депутат Рады попросил Трампа помочь с "прекращением диктатуры" на Украине

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко направил обращение фавориту президентской гонки в США Дональду Трампу с просьбой помочь справиться с "диктатурой и беззаконием" на Украине.
Об этом украинский парламентарий написал в своем Telegram-канале.
"Написал письмо Дональду Трампу и (кандидату в вице-президенты США Джей-Ди) Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - написал Шевченко.
Кроме того, депутат уточнил, что в ближайшее время он намерен внести в Верховную Раду законопроект, который будет предполагать прекращение политических преследований депутатов. По его словам, украинские власти должны "оставить в покое" простых граждан и общественных деятелей.
Шевченко заявил, что такие лица, как Александр Дубинский, Нестор Шуфрич и Артем Дмитрук, которые на данных момент находятся в СИЗО, должны вернуться в парламент.
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УКРАИНАСШАВерховная радаДональд Трамп
 
 
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