https://1prime.ru/20241108/ukraina-852686479.html

На Украине попросили Трампа помочь с "прекращением диктатуры"

На Украине попросили Трампа помочь с "прекращением диктатуры" - 08.11.2024, ПРАЙМ

На Украине попросили Трампа помочь с "прекращением диктатуры"

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко направил обращение фавориту президентской гонки в США Дональду Трампу с просьбой помочь справиться с "диктатурой и... | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T11:24+0300

2024-11-08T11:24+0300

2024-11-08T11:24+0300

украина

сша

верховная рада

дональд трамп

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко направил обращение фавориту президентской гонки в США Дональду Трампу с просьбой помочь справиться с "диктатурой и беззаконием" на Украине.Об этом украинский парламентарий написал в своем Telegram-канале."Написал письмо Дональду Трампу и (кандидату в вице-президенты США Джей-Ди) Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - написал Шевченко.Кроме того, депутат уточнил, что в ближайшее время он намерен внести в Верховную Раду законопроект, который будет предполагать прекращение политических преследований депутатов. По его словам, украинские власти должны "оставить в покое" простых граждан и общественных деятелей. Шевченко заявил, что такие лица, как Александр Дубинский, Нестор Шуфрич и Артем Дмитрук, которые на данных момент находятся в СИЗО, должны вернуться в парламент.

https://1prime.ru/20241108/tramp-852683680.html

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украина, сша, верховная рада, дональд трамп