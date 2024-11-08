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"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину
"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину - 08.11.2024, ПРАЙМ
"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину
Соратники Трампа предлагают заморозить конфликт с Россией и убедить Украину отказаться от вступления в НАТО, передает RMF FM. | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T14:01+0300
2024-11-08T14:01+0300
2024-11-08T14:01+0300
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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Соратники Трампа предлагают заморозить конфликт с Россией и убедить Украину отказаться от вступления в НАТО, передает RMF FM.Согласно польскому изданию, план новоизбранного президента США Дональда Трампа заключается в том, что США будут продолжать поставлять оружие Киеву, а европейцы должны заботиться об остальном. Однако Россия исключает такой сценарий и не готова к замораживанию конфликта."Мы не будем посылать американских мужчин и женщин для поддержания мира на Украине, и мы не будем за это платить. Попросите об этом поляков, немцев, британцев и французов", — передает издание со ссылкой на анонимного чиновника близкого к Трампу.В то же время сам Трамп заявил, что если победит на выборах, он проведет переговоры о прекращении конфликта в Украине уже в течение первых 24 часов после инаугурации. Из утечек СМИ стало известно, что Трамп планирует применить стратегию, включающую прекращение американской военной помощи, заметили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, украина, польша
Политика, США, УКРАИНА, ПОЛЬША
"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину
RMF FM: ответственность за Украину США планируют переложить на Европу
МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ.
Соратники Трампа предлагают заморозить конфликт с Россией и убедить Украину отказаться от вступления в НАТО, передает
RMF FM.
Согласно польскому изданию, план новоизбранного президента США Дональда Трампа заключается в том, что США будут продолжать поставлять оружие Киеву, а европейцы должны заботиться об остальном. Однако Россия исключает такой сценарий и не готова к замораживанию конфликта.
"Мы не будем посылать американских мужчин и женщин для поддержания мира на Украине, и мы не будем за это платить. Попросите об этом поляков, немцев, британцев и французов", — передает издание со ссылкой на анонимного чиновника близкого к Трампу.
В то же время сам Трамп заявил, что если победит на выборах, он проведет переговоры о прекращении конфликта в Украине уже в течение первых 24 часов после инаугурации. Из утечек СМИ стало известно, что Трамп планирует применить стратегию, включающую прекращение американской военной помощи, заметили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Боррель намерен посетить Украину для обсуждения помощи при Трампе