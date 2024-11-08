https://1prime.ru/20241108/ukraina-852692441.html

"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину

"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину - 08.11.2024, ПРАЙМ

"Попросите Польшу". Трамп задумал переложить ответственность за Украину

Соратники Трампа предлагают заморозить конфликт с Россией и убедить Украину отказаться от вступления в НАТО, передает RMF FM. | 08.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-08T14:01+0300

2024-11-08T14:01+0300

2024-11-08T14:01+0300

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МОСКВА, 8 ноя - ПРАЙМ. Соратники Трампа предлагают заморозить конфликт с Россией и убедить Украину отказаться от вступления в НАТО, передает RMF FM.Согласно польскому изданию, план новоизбранного президента США Дональда Трампа заключается в том, что США будут продолжать поставлять оружие Киеву, а европейцы должны заботиться об остальном. Однако Россия исключает такой сценарий и не готова к замораживанию конфликта."Мы не будем посылать американских мужчин и женщин для поддержания мира на Украине, и мы не будем за это платить. Попросите об этом поляков, немцев, британцев и французов", — передает издание со ссылкой на анонимного чиновника близкого к Трампу.В то же время сам Трамп заявил, что если победит на выборах, он проведет переговоры о прекращении конфликта в Украине уже в течение первых 24 часов после инаугурации. Из утечек СМИ стало известно, что Трамп планирует применить стратегию, включающую прекращение американской военной помощи, заметили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241108/borrel-852689249.html

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