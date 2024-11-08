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В офисе Зеленского обвинили депутатов Рады в работе в интересах России - 08.11.2024, ПРАЙМ
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В офисе Зеленского обвинили депутатов Рады в работе в интересах России
В офисе Зеленского обвинили депутатов Рады в работе в интересах России - 08.11.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского обвинили депутатов Рады в работе в интересах России
Некоторые депутаты Верховной рады не одобряют план украинских властей по разрешению конфликта с Россией, рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей... | 08.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-08T14:56+0300
2024-11-08T14:56+0300
россия
украина
верховная рада
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МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Некоторые депутаты Верховной рады не одобряют план украинских властей по разрешению конфликта с Россией, рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Он заявил, что эти депутаты, напротив, действуют в интересах России. По его словам, эти парламентарии явно запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны."Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, формула мира - это путь к справедливости", - написал Ермак в своем Telegram-канале.Ранее украинский депутат Евгений Шевченко рассказал, что отправил лидеру президентской гонки в США Дональду Трампу письмо, в котором попросил его помочь в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине.
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россия, украина, верховная рада
РОССИЯ, УКРАИНА, Верховная рада
14:56 08.11.2024
 
В офисе Зеленского обвинили депутатов Рады в работе в интересах России

Глава офиса Зеленского Ермак: некоторые депутаты Рады действуют в интересах РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Некоторые депутаты Верховной рады не одобряют план украинских властей по разрешению конфликта с Россией, рассказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Он заявил, что эти депутаты, напротив, действуют в интересах России. По его словам, эти парламентарии явно запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны.
"Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они совершают большую ошибку в интересах РФ. План победы Украины, формула мира - это путь к справедливости", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Ранее украинский депутат Евгений Шевченко рассказал, что отправил лидеру президентской гонки в США Дональду Трампу письмо, в котором попросил его помочь в "прекращении диктатуры и беззакония" на Украине.
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РОССИЯУКРАИНАВерховная рада
 
 
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